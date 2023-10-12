自由廣場》台積電在美日德設廠之利弊分析

◎ 吳國棟

台積電赴美、日、德等國設廠，可達風險分散之目的。但鑒於美國亞利桑那建廠不順，而日本熊本建廠順利，再考量日本勞工專業及敬業精神、基礎設施完善、地理接近台灣等各項因素，在日本進一步擴廠，是未來可考量的選項。

美國一直希望台積電去美國設廠，原因是台積電在全球晶片先進製程高達九十％的占有率，萬一中國強佔台灣，全球（特別是歐美日等先進國家）在幾年內將被中國挾持。

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雖然外國媒體聲稱美國民間機構曾構思緊急時將台積電技術人員空運至美國，並炸毀台積電工廠，此一構想「不慎」外洩，其目的可能是「警告」中國別輕舉妄動。即使中國能恢復大部分台積電生產設施，但高階設備如EUV曝光機等，將繼續被美國封鎖，屆時台積電將猶如目前的中芯，僅能以低階DUV曝光機設法去製造高階晶片，故將不具經濟效益。另一方面，高達九十％先進晶片製程之喪失，將讓西方產業界在幾年內受到影響，中國或將以此為談判籌碼，要求美國放寬封鎖政策。

美國於是想到分散風險的對策，說服台積電去美國設廠。其他國家如日、德等，也基於建立本國的中高階晶片生產設施，而以補貼方式力邀台積電設廠。

台積電在亞利桑那設廠一直無法按照原定計畫進行，部分原因歸諸於美國國內勞工環境及文化等。這導致日本熊本廠雖落後美國廠一年啟動建廠，進展卻很順利，甚至超越美國廠。另一方面，台積電需要台灣供應鏈的緊密支援，但部份業者赴美設廠有實務上的困難，原因很多。

日本廠進展順利，台日文化相容、日本人員素質及敬業精神不遜台灣，且台灣部分供應鏈可就近由台灣飛往日本支援，就像張宗謀所說，台積電工程師可透過台灣高鐵快速往返南北支援各廠。另一方面，日本政府積極重振半導體，日廠合作夥伴如SONY及Denso等也全力協助支援，幾乎是萬事俱備。

日本廠未來可進一步擴充規模，擴及日本其他地點，日本的基礎設施及高鐵系統等可充份支援，且中國攻擊日本的機率接近於零。

台灣也可由此獲益，中國在事先評估攻台的利弊時，會發現，既然耗費龐大代價強佔台灣後，仍無法完全掌控晶片先進製程以挾持西方國家，則中國攻台的企圖將再降低。

（作者是退休貿易人員）

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