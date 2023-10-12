自由廣場》拒出席國慶典禮 張退役少校不認同馬退役少校

◎ 張崇廉

今年國慶慶典，馬前總統因「拒出席台灣國國慶典禮為台獨路線背書」而拒絕參加。

可是，在總統府前典禮的牌樓上，明明就寫著「慶祝中華民國一一二年國慶」，而由中華民國公民一票一票選出的總統站在典禮台發表國慶文告，台灣英雄和學生更領唱中華民國國歌，中華民國空軍則駕駛自製「勇鷹」戰機飛過總統府，展現「國機國造」的成果，還有中華民國的三軍儀隊在府前展現英姿，總統文告中則提到「經過全體國人七年多的努力打拚，臺灣的經濟，不僅展現強大的韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了」、「感謝臺灣人民給蔡英文兩次機會，擔任中華民國總統」，處處可見「中華民國的國力」、「中華民國總統」，總體看來，這確實是在中華民國總統府前舉辦的「中華民國國慶」啊！

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反倒是，馬前總統去的中國南京總統府才是一個空殼，那個「中華民國」早已被中華人民共和國消滅了，馬前總統你怎麼都不抗議？

國家的發展本須順應世界潮流，世界各國眼見中國對全球造成威脅，遂有「抗中」潮流，台灣也因本身的自由民主及科技能力並順應潮流而獲得民主各國的幫助，外交上我們看到美國國會推動法案，主張聯合國大會第二七五八號決議不涉台，為台灣的國際地位做出論述；經濟上，台灣不因疫情影響有有長足的經濟成長，發放消費券、普發現金、建立TPASS、擴大租金補貼，實際嘉惠人民，都是台灣人民共同努力的成果。

這些都建立在中華民國台灣的獨立自主政治和經濟制度之上，我們認同總統的「四大堅持」，其中「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，完全定義兩岸是兩個實體國家，從來不是內政問題。

「中華民國」確實存在台灣這塊土地上，且隨著國際情勢發展出不同於自稱擁有三五省的那個國家，她的人民都在這土地上成長茁壯，這是現實，也是事實，因此，同樣是退役少校，筆者不認同馬前總統拒絕參加今年國慶典禮的理由。

（作者是海軍退役少校，從事服務業）

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