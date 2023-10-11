晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》和平協定鬆弛了以色列的警戒心

2023/10/11 05:30

◎ 游森琳

以色列遭武裝組織哈瑪斯恐攻，有觀察者分析原因包括：以色列防空系統與情報局（俗稱摩薩德）缺乏合作、低估哈瑪斯攻擊能力、過度自信自己科技防禦能力、情報失靈等等，除上述原因之外，還要歸咎於以色列相信「和談」的神力，以及「內部間諜」的洩密。

二○二○年以色列與阿拉伯聯合大公國簽署《亞伯拉罕和平協定》，以色列相信與埃及、約旦、阿拉伯簽署和平協定後，將解決國與國之間的緊張關係，從此與阿拉伯、波斯灣周邊國家和平相處，因而降低了警戒心！

此外，哈瑪斯對以色列的國防防禦系統，似乎知之甚詳，顯示以色列國內資訊已遭嚴重滲透，並將國內國防機密資訊洩漏給敵國，才導致以色列遭哈瑪斯全面攻擊！

中國共產黨是世界公認最不可信任的政黨；一九五一年西藏被迫與中共簽下《和平協議》，隨即遭受共軍殘暴屠殺；內蒙古、新疆分別與中國簽下《和平協議》，結果是紛遭血腥鎮壓及種族清洗，血淋淋慘劇擺在世人眼前。而國民黨主席朱立倫竟藉『哈、以』戰爭恐嚇台灣人兵兇戰危，甚至倡議與中共簽署《和平協議》才會帶來「永久和平」！

和平絕不能寄望於敵人的偽善假和平，只有具備強大國防實力並備戰，才能避戰、止戰，不過，當台灣正在充實國防自主防禦能力而積極國艦國造、追求真正和平之際，國內卻有與中共唱和的某政黨與立委們，從中掣肘、抵制國艦國造，洩漏、出賣國防機密資料，選民務必認情真面目，做出守護國家的重大選擇。

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書