自由廣場》和平協定鬆弛了以色列的警戒心

◎ 游森琳

以色列遭武裝組織哈瑪斯恐攻，有觀察者分析原因包括：以色列防空系統與情報局（俗稱摩薩德）缺乏合作、低估哈瑪斯攻擊能力、過度自信自己科技防禦能力、情報失靈等等，除上述原因之外，還要歸咎於以色列相信「和談」的神力，以及「內部間諜」的洩密。

二○二○年以色列與阿拉伯聯合大公國簽署《亞伯拉罕和平協定》，以色列相信與埃及、約旦、阿拉伯簽署和平協定後，將解決國與國之間的緊張關係，從此與阿拉伯、波斯灣周邊國家和平相處，因而降低了警戒心！

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此外，哈瑪斯對以色列的國防防禦系統，似乎知之甚詳，顯示以色列國內資訊已遭嚴重滲透，並將國內國防機密資訊洩漏給敵國，才導致以色列遭哈瑪斯全面攻擊！

中國共產黨是世界公認最不可信任的政黨；一九五一年西藏被迫與中共簽下《和平協議》，隨即遭受共軍殘暴屠殺；內蒙古、新疆分別與中國簽下《和平協議》，結果是紛遭血腥鎮壓及種族清洗，血淋淋慘劇擺在世人眼前。而國民黨主席朱立倫竟藉『哈、以』戰爭恐嚇台灣人兵兇戰危，甚至倡議與中共簽署《和平協議》才會帶來「永久和平」！

和平絕不能寄望於敵人的偽善假和平，只有具備強大國防實力並備戰，才能避戰、止戰，不過，當台灣正在充實國防自主防禦能力而積極國艦國造、追求真正和平之際，國內卻有與中共唱和的某政黨與立委們，從中掣肘、抵制國艦國造，洩漏、出賣國防機密資料，選民務必認情真面目，做出守護國家的重大選擇。

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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