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自由廣場》﹙北社評論﹚厚植國家軟實力的本土文教

2023/10/10 05:30

◎ 李川信

蔡英文總統執政七年多，護國神山晶片國際化，軍機、軍艦國造，潛艦海鯤號完成下水典禮，提升自我防衛能力。面對中國武力威脅，台灣民主堅毅韌性，屹立不搖的站在世人面前，全面推動本土文化教育，提升國人自我認同，以厚植國家軟實力，這應歸功於全民團結，同島一命。

教育部長潘文忠就任幾年來，重視本土文化教育的推廣與落實，例如，今年暑期運用十二個國家場館，規劃海洋生態、本土科技、數位運用等核心課程，提供五十二個主題八十一個場次的教師研習，結合現有館內資源，豐富教師本土知能。重視本土教育推動、語言復振工程，以獎勵方式鼓勵更多教師及文教團體，凝聚社會力量，共同發展本土文教，舉辦多屆推動本土語言傑出貢獻獎，今年更頒發首屆本土教育推展貢獻獎。

十月十四至十五日，教育部將在台灣圖書館，舉辦大型本土文化教育研討會，以本土教育結合社區的推廣實踐、本土文化有形無形資產之振興與共榮為主軸，來展現推動的具體成果。年底將出版《台灣文化關鍵詞一○一》，以台灣主體文化論述，廣邀各領域學者專家，用淺顯、生動的文字及圖片，編纂適合青少年、社會大眾和國際人士認識台灣文化的入門書。

民間也扮演重要的推手，如，台灣北社舉辦台灣文化論述及文化日系列活動，蔣渭水文教基金會策劃音樂會及「追尋蔣渭水的足跡」。賴和文教基金會辦理走讀、踏查台灣。台灣羅馬字協會承辦海內外台語營、重訂台灣人節日。這些都展現民間對本土文化教育的重視。

文化部長史哲說：「壯大台灣內容，建立文化自信，台灣文化在世界舞台能快速崛起，但同時面臨中國威脅」。中國這個獨裁國家，就像喬治歐威爾筆下的一九八四，用語言文字掌握話語權，操控台灣，進而摧毀自由、民主、人權的價值。我們應嚴肅面對，以積極的行動，重建台灣主體的學科知識體系，用台灣學為核心的國家文化記憶庫，設置雲端平台，讓全民運用共享，以破解中國的認知作戰。

文化是根，台語俗諺「樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱。」落實本土文教，才能厚植國家軟實力，當「我台灣我驕傲」，成為普遍國人的印記，人人具備「台灣學」的知識，就是瓦解中國文教統戰的武器。

（作者為台灣社社長）

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