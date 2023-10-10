自由廣場》文化是個沒有用的東西

◎ 張約翰

最近兩件時事都與ACGN（動畫、漫畫、遊戲與輕小說）文化扯上關係而廣受社群討論。這兩件時事背後都有共同的價值觀—文化有用論。

先是民眾黨參選人柯文哲在新書《漫畫柯文哲》序言中提到漫畫好像只是小孩子的事情，「還是沒有看到用漫畫來探討重要主題」，結果他的競選辦公室七日滅火說造成台灣從業者感到不受尊重，「實非原意」。

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才隔一天，教育部九月上架的「○至六歲國家一起養」影片，又因為片中父親用來買公仔的錢被祖母拿去買嬰幼品等「有用的東西」，被民進黨新北市立委參選人吳崢指出涉及歧視，教育部下架影片並對造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化的問題深表歉意。

關於這兩件事當中涉及的無知、誤解、歧視，新聞媒體與社群平台已經有太多了不起的意見，筆者就不贅述。在此要指出的是，柯文哲團隊與教育部兩者，都把流行文化當成必須因為有用才具有價值的東西，這就是文化有用論。

文化有用論的價值觀，在我們身邊到處都是。今天被拿來檢視的是ACGN文化，用樣劇情也可以替換成飯圈文化、街頭文化、LGBTQ文化。文化本是一個群體在意識形態與物質條件下自然形成的生活規則與符號文本，流行文化更在資本的推動下加快更替頻率，然而如果一開始就要將文化賦與實用性，那麼將會出現一堆討好掌握「實用」詮釋權力的文本，這種實用的東西累積再多，也不會形成文化。文化就是因為並非由實用出發，才能形成大家接受的有用規則與符號，簡單說就是因為無用才會有用，硬要它有用就會變得無用。

最後再補充兩點。首先是教育部為什麼會推出這樣明顯有問題的影片？腳本發想顯然受到去年公仔被丟夫妻失和的「哥吉拉之亂」幻想文影響，但卻忽略當中歧視、厭女等效應。從教育部臉書專頁社群編輯發布的內容來看，部裡並不缺乏具有敏感度的人，但劇本應該沒有社群編輯的發言空間，形成公關災難。

其次是柯文哲競選團隊。老闆的禍從口出頻率之高，再怎樣都應該學會設下防火牆，不然就要懂得滅火，結果這次雖然怕影響支持率高的年輕族群而低頭，卻又不是道歉而是不甘不願的「實非原意」，想要收割賭爛票，還是先想想怎樣不要再被年輕人賭爛吧。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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