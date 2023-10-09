自由廣場》「御用律師」定調「好油」案情？

◎ 秦靖

農業粉專「Lin Bay好油」版主林裕紘自導自演遭恐嚇威脅一案，在潛逃出國數天後、在手機、筆電均遺失下返國受訊，隨後被收押。林的委任律師郭羿廷竟稱外界知道的案情比他還清楚，更語出驚人地要媒體不要叫林裕紘好油，叫他壞油，他壞透了！

林裕紘在收押禁見、與外界隔離的期間只能跟本案的辯護律師（編按）見面。當林裕紘看見自己委任的律師郭羿廷定調他壞油，壞透了時，心中應毛骨悚然。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，這位律師竟是前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬的「御用律師」，二○一九年九月起至十二月，李佳芬針對媒體與名嘴，共興訟數案，皆委請郭羿廷律師出手。郭律師極力為韓國瑜夫婦辯護，盡忠職守樣子就是辯護律師該有模樣，對比直接定調案情，說林裕紘是壞油、壞透了，箇中轉變值得深究。

最後，「Lin bay好油」自導自演恐嚇案早被懷疑背後有影武者，是系統性的認知組織作戰，從吳音寧到陳吉仲，農業議題不斷地被政治操作，牽扯重大的利益。當證據指向雲林張姓家族，當外界抽絲剝繭「Lin bay好油」與張家女婿有方和傳媒的連結，當雲林縣長張麗善自述與韓國瑜家族關係匪淺，當李佳芬的「御用律師」郭羿廷不避嫌地出任林的律師時，台灣檢調司法真的要好好加油，重拾人民對於司法的信任。

（作者為教育工作者）

編按︰郭羿廷原是林裕紘遭恐嚇案的告訴代理人，後擔任林被控偽造文書、誣告罪的辯護人，法官認為有角色、利益衝突，要求更換律師，目前辯護律師已換人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法