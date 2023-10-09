自由廣場》冷與熱 華府的2場「國慶」酒會

◎ 陳永昌

台灣駐美代表處日前於華府雙橡園舉辦國慶酒會，中國駐美大使館國慶招待會則在時隔一週前，兩相對照一熱一冷，反映出此起彼落真實樣貌。

雙橡園國慶酒會是一個櫥窗，集結華府各界人士展現力挺台灣的重要機會。今年最大亮點在美國眾議院外委會主席麥考爾首度出席且全程參與，在眾議院前任議長麥卡錫遭到罷黜的前所未有紊亂時局下，尤其難能可貴，再加上兩位眾議院台灣連線共同主席同時現身，證明美國國會始終是挺台的關鍵力量。

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打破美台斷交後只能在飯店舉辦枷鎖，駐美代表處自二○一一年起把國慶酒會搬回雙橡園，隔年時任美國在台協會主席薄瑞光應邀出席並公開致詞，從此形成慣例。今年三月上任的新任主席羅森柏格循例上台講話，但她自白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任一職無縫轉任，曾長期與美國總統拜登及國務卿布林肯共事，份量與代表性更勝以往。

二○二一年四月，美國國務院公布新版對台交往準則，台美兩國官員可前往對方官署拜會與洽公，鬆綁美方官員參加雙橡園活動，只是雙十等重要節慶仍在限制之列，勉強保留美國官方「一個中國」政策最後一塊遮羞布，台灣國慶酒會仍無法見到美國現任政府官員蹤影。

疫情前二○一九年國慶招待會是美中關係分水嶺，儘管適逢建交四十週年，兩國正處於貿易戰風尖浪口，不見喜慶氣氛，美方最高層級出席官員僅是國務院亞太副助理國務卿，中方新聞稿乾脆連其職銜與姓名都省略不提。

在中國駐美大使館舉行的慶祝建政七十四週年招待會，暌違疫情三年後首度復辦，看不到新任大使謝鋒上台後的大場面。美方出席官員有國務院亞太助理國務卿康達、亞太首席副助理國務卿梅健華及國安會資深主任貝莎蘭（羅森柏格繼任者）三人。康達停留不到半小時即離開，全場未安排美國官員致詞講話。而在現身國慶招待會前，康達才與訪問華府中國副外長孫衛東結束會談。

雙方面對面話不投機再加上康達快閃，中共國慶招待會是顯示美中關係持續冷淡的溫度計。

（作者為企業專業經理人）

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