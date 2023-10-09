自由廣場》全球防堵Scamdemic 反詐欺課責與鷹眼識詐

◎ 林書立

全球詐欺蔓延嚴重，美國財經主流雜誌《富比士》（Forbes）去年五月以新英文字「Scamdemic」一詞來形容此一現象，具體描述了詐欺災情嚴重程度已達到重大疫情地步。治理破口正是網路的快速與隱匿性，及金融資通科技的快速轉帳，英國政府已加強課責網路業者與銀行業者的責任。

英國國家廣播公司BBC在二○二一年就示警，詐欺將以每年卅％速度成長，事實上《二○二二年詐欺與網路犯罪報告》公布英國詐欺財損四十億英鎊（約新台幣一六○○億元），較二○二一年的廿四億英鎊，增加了六七％。

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英國支付系統監管機構（Payment Systems Regulator）於二○一九年要求銀行透過自己的客戶守則，為客戶採取合理謹慎的保護延後轉帳措施，經由延後異常帳戶或第一次轉帳者的冷靜期，來增加銀行可以攔阻詐欺金額的時間。

澳洲同樣面臨詐欺攀升問題，去年因詐騙損失超過卅一億澳幣（約新台幣六二○億），較前年損失金額增加八十％，儘管去年增加八九○○萬澳元，成立JPC3「聯合警務網路犯罪協調中心」，但今年七月仍再加碼成立國家反詐騙中心（National Anti-Scam Centre）目標是讓詐騙者難以從澳洲人手中獲取金錢和資訊。

澳洲各銀行多已成立專責的反欺詐部門，但澳洲證券及投資委員會（Australian Investments and Securities Commission）公佈最新阻詐結果，顯示銀行僅攔阻十三％的詐騙支付，進而要求比照英國模式強化攔阻異常帳戶。

我國攔阻詐欺的模式採金警主動合作模式，在金管會與警方於三六八鄉鎮不斷的臨櫃攔阻下，上半年創紀錄攔阻卅三．七八億元，未來網路轉帳攔阻亦可參考英澳，延緩異常帳戶網路轉帳交易時間，方有機會持續攔阻，另外警方一六五與富邦銀行及金管會合作的AI鷹眼識詐，將可協助更早偵測出異常帳戶，因此攔阻重心將可轉向更深層，破解詐欺集團所極力保護的第二層、第三層帳戶，這些深層帳戶，因為沒有被害人直接匯款紀錄，往往難以立即成為警示帳戶，必須經由警方人工調閱分析，才能找出收受詐欺贓款的第二或第三層帳戶，因此，亟需爭取時間，並進一步授權由銀行利用同規格的網路機器人，整合銀行端辨識資料後提供警方偵辦，取代警方的人工分析，方能有效抓出詐欺集團幕後水房，降低Scamdemic蔓延到國內造成的詐欺疫情。

（作者為現職刑警）

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