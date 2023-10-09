晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》全球防堵Scamdemic 反詐欺課責與鷹眼識詐

2023/10/09 05:30

◎ 林書立

全球詐欺蔓延嚴重，美國財經主流雜誌《富比士》（Forbes）去年五月以新英文字「Scamdemic」一詞來形容此一現象，具體描述了詐欺災情嚴重程度已達到重大疫情地步。治理破口正是網路的快速與隱匿性，及金融資通科技的快速轉帳，英國政府已加強課責網路業者與銀行業者的責任。

英國國家廣播公司BBC在二○二一年就示警，詐欺將以每年卅％速度成長，事實上《二○二二年詐欺與網路犯罪報告》公布英國詐欺財損四十億英鎊（約新台幣一六○○億元），較二○二一年的廿四億英鎊，增加了六七％。

英國支付系統監管機構（Payment Systems Regulator）於二○一九年要求銀行透過自己的客戶守則，為客戶採取合理謹慎的保護延後轉帳措施，經由延後異常帳戶或第一次轉帳者的冷靜期，來增加銀行可以攔阻詐欺金額的時間。

澳洲同樣面臨詐欺攀升問題，去年因詐騙損失超過卅一億澳幣（約新台幣六二○億），較前年損失金額增加八十％，儘管去年增加八九○○萬澳元，成立JPC3「聯合警務網路犯罪協調中心」，但今年七月仍再加碼成立國家反詐騙中心（National Anti-Scam Centre）目標是讓詐騙者難以從澳洲人手中獲取金錢和資訊。

澳洲各銀行多已成立專責的反欺詐部門，但澳洲證券及投資委員會（Australian Investments and Securities Commission）公佈最新阻詐結果，顯示銀行僅攔阻十三％的詐騙支付，進而要求比照英國模式強化攔阻異常帳戶。

我國攔阻詐欺的模式採金警主動合作模式，在金管會與警方於三六八鄉鎮不斷的臨櫃攔阻下，上半年創紀錄攔阻卅三．七八億元，未來網路轉帳攔阻亦可參考英澳，延緩異常帳戶網路轉帳交易時間，方有機會持續攔阻，另外警方一六五與富邦銀行及金管會合作的AI鷹眼識詐，將可協助更早偵測出異常帳戶，因此攔阻重心將可轉向更深層，破解詐欺集團所極力保護的第二層、第三層帳戶，這些深層帳戶，因為沒有被害人直接匯款紀錄，往往難以立即成為警示帳戶，必須經由警方人工調閱分析，才能找出收受詐欺贓款的第二或第三層帳戶，因此，亟需爭取時間，並進一步授權由銀行利用同規格的網路機器人，整合銀行端辨識資料後提供警方偵辦，取代警方的人工分析，方能有效抓出詐欺集團幕後水房，降低Scamdemic蔓延到國內造成的詐欺疫情。

（作者為現職刑警）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書