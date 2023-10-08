自由廣場》回應《美元打噴嚏，亞股大失血！》

◎ 方復權

針對投書《美元打噴嚏，亞股大失血！》，筆者有些不同意見。

一、 「美國的利率走升對於國際資金具有巨大的吸引力」這句話，看似是當作「資金從新興市場流回美國」的藉口，卻忽略高利率是為了遏止一大部分投資，同時縮減貨幣寬鬆或通膨的現象。

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二、「台灣是出口導向型的經濟體，當美元強勢，意味著出口商品在國際市場的價格上升，從而可能對出口量造成壓力」這項論述，與事實正好相反，因美元升值，台幣貶值，出口商品反而是降價，或者說「比較具有競爭力」，與作者所言「貨幣貶值意味著進口商品價格上升」，明顯矛盾，畢竟匯率是一刀兩刃。至於「當美元強勢…可能對出口量造成壓力」，恐怕以偏概全。除了上述「出口商品反而是降價」之外，此次屏東高爾夫球具廠商明揚大火，因為出口量和營業額屢創新高，進而囤積大量原物料因應生產線，不料卻釀成大火的悲劇，便可實證。

從去年九月至今，我國出口外銷疲軟，至今仍看不見隧道盡頭的光亮，其實和一籃子貨幣兌美元的升貶沒有顯著關係，而是攸關疫情、俄烏戰爭、全球物價大漲等因素。美國是世界第一大經濟體，不但進口量全球第一，海外生產直接運送第三地的貨運量也是可觀。從前年下旬開始，美國面臨通膨的巨大壓力，去年初一路升息，目的是為了減少進口與貿易量，打消呆帳與呆貨，避免金融體系崩潰。台灣經濟主要是依賴外銷，因此大受影響。

股市反應企業實力，唯有企業體質健全，財報亮眼，台灣經濟才能持續往前。

（作者從事國際貿易）

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