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自由廣場》全球倒數第二名有臉嘲笑前段班優等生 Lin bay好油

2023/10/08 05:30

◎ 愚工

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘自導自演恐嚇案，藍白陣營由朱立倫、柯文哲為首，全力批評民進黨政府「專制」「獨裁」「綠色恐怖」「不能容忍批評」，對岸的共產黨及在台協力者則見縫插針，大肆批評民進黨「不民主，不進步，罔顧民意、專制獨裁」。

站在本位，終究是當局者迷，不如旁觀者清。總部設在法國巴黎的國際新聞工作者組織「無國界記者」(法語：Reporters sans frontières，縮寫：RSF)的年度報告提供了公正的答案。

RSF每年以「政治、經濟、立法、社會、安全」5項指標，評核180個國家的新聞自由指數。今年5月3日，RSF發布《2023年世界新聞自由指數》報告，台灣以總平均75.54分，名列第35名，居亞洲之首，較2022年進步3個名次；反觀中國則是創下歷史最低，名列179，較2022年落後4個名次，排名僅高於最後一名的北韓。

台灣的藍白陣營批評民進黨政府專制獨裁不民主，有些是為了乞求中共的關愛眼神與經濟施捨，有些則是昧著良心追求短期政治利益，至於中共批評民進黨政府專制獨裁不民主，則是全球倒數第二名的嘲笑前段班的優等生，真是國際級的無恥笑話。

（作者從商）

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