晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》疫苗是醫學議題 怎又搞成政治議題?

2023/10/08 05:30

◎ 林應然

今年因「免疫負債」(編按)而導致流感、特別是A型流感盛行，面對這種情況，疾管署大量採購約700萬劑疫苗，包括4種廠牌 : 國光、東洋、高端、賽諾菲，並於10月2日開打。

然而，在新冠(武漢肺炎)疫情期間飽受口水波及的高端新冠疫苗事件，相同模式又再發生一次，高端流感疫苗只因是購買韓國GC Biopharma的原液填裝而非原裝，就遭好事之徒打擊，把它渲染成品質低劣的疫苗，造成不必要的恐慌，引發罷打拒打風潮，甚至連台北市長蔣萬安在議會備詢時竟也宣布，北市府將增購3萬劑非高端廠牌的流感疫苗，不讓高端進入校園，如此一來，把高端打成了低端。

疫苗是否有效，應該是醫學議題，而非政治議題，依據台灣事實查核中心引述醫學專家表示，韓國GC Biopharma公司是全球知名藥廠，其流感疫苗行銷多國，在台灣也有經過三期臨床試驗，驗證其防護效果，不亞於他牌流感疫苗。

過去，台灣的國光藥廠也曾進口日本北里疫苗原液來台分裝，當時並無如此惡質的批評風潮，同樣的，高端流感疫苗的分裝既不是首創，也經過衛福部驗證，何以對高端疫苗就要如此苛求？

在2022年新冠疫情期間，台灣也曾積極爭取莫德納疫苗在台設廠分裝，倘若當時成真，難道在台灣分裝的疫苗也要被歸為三流疫苗？分裝本身並非疫苗品質好壞之條件，原液的品質效果才是重點。

有些縣市首長起鬨，聲稱要排除使用高端疫苗，但從未聞有醫學專家提出高端疫苗低劣之說，請問，對於疫苗效能的見解，到底是政治人物說的可信？還是醫學專家的論點可信？期盼政治人物做決策前，應先諮詢醫學專家的意見，進而導正視聽，而不是跟進流言、盲從附和。更期望身為國家最高防疫機構的疾管署，對此事更積極提出專業見解以闢謠，不要任憑流言散播，否則恐有失職之嫌。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長，兒科醫學會監事）

編按︰「免疫負債」:武漢肺炎COVID-19疫情期間，人們戴口罩、勤洗手、保持距離，在防疫的同時，呼吸道感染、腸胃道感染的機會也同步降低，本來易得的傳染病如流感、腸病毒等，這兩年都少了許多，一旦解除防疫限制，民眾不戴口罩、減少洗手、社交距離拉近，其他病毒就會開始流行，把過去兩年未爆發的流行補回來，是謂「免疫負債」，像是還債的概念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書