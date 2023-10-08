自由廣場》疫苗是醫學議題 怎又搞成政治議題?

◎ 林應然

今年因「免疫負債」(編按)而導致流感、特別是A型流感盛行，面對這種情況，疾管署大量採購約700萬劑疫苗，包括4種廠牌 : 國光、東洋、高端、賽諾菲，並於10月2日開打。

然而，在新冠(武漢肺炎)疫情期間飽受口水波及的高端新冠疫苗事件，相同模式又再發生一次，高端流感疫苗只因是購買韓國GC Biopharma的原液填裝而非原裝，就遭好事之徒打擊，把它渲染成品質低劣的疫苗，造成不必要的恐慌，引發罷打拒打風潮，甚至連台北市長蔣萬安在議會備詢時竟也宣布，北市府將增購3萬劑非高端廠牌的流感疫苗，不讓高端進入校園，如此一來，把高端打成了低端。

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疫苗是否有效，應該是醫學議題，而非政治議題，依據台灣事實查核中心引述醫學專家表示，韓國GC Biopharma公司是全球知名藥廠，其流感疫苗行銷多國，在台灣也有經過三期臨床試驗，驗證其防護效果，不亞於他牌流感疫苗。

過去，台灣的國光藥廠也曾進口日本北里疫苗原液來台分裝，當時並無如此惡質的批評風潮，同樣的，高端流感疫苗的分裝既不是首創，也經過衛福部驗證，何以對高端疫苗就要如此苛求？

在2022年新冠疫情期間，台灣也曾積極爭取莫德納疫苗在台設廠分裝，倘若當時成真，難道在台灣分裝的疫苗也要被歸為三流疫苗？分裝本身並非疫苗品質好壞之條件，原液的品質效果才是重點。

有些縣市首長起鬨，聲稱要排除使用高端疫苗，但從未聞有醫學專家提出高端疫苗低劣之說，請問，對於疫苗效能的見解，到底是政治人物說的可信？還是醫學專家的論點可信？期盼政治人物做決策前，應先諮詢醫學專家的意見，進而導正視聽，而不是跟進流言、盲從附和。更期望身為國家最高防疫機構的疾管署，對此事更積極提出專業見解以闢謠，不要任憑流言散播，否則恐有失職之嫌。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長，兒科醫學會監事）

編按︰「免疫負債」:武漢肺炎COVID-19疫情期間，人們戴口罩、勤洗手、保持距離，在防疫的同時，呼吸道感染、腸胃道感染的機會也同步降低，本來易得的傳染病如流感、腸病毒等，這兩年都少了許多，一旦解除防疫限制，民眾不戴口罩、減少洗手、社交距離拉近，其他病毒就會開始流行，把過去兩年未爆發的流行補回來，是謂「免疫負債」，像是還債的概念。

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