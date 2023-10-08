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自由共和國》金鐘／失敗者的成功案例(下)

2023/10/08 05:30

一九八三年在《七十年代》編輯部，前排李怡、著名右派林希翎，後排編輯方蘇、金鐘。（作者提供）

金鐘／前開放雜誌總編輯

四、和中調部密切的特別關係︰

有關和港共地下黨的關係，回憶錄「我與中調部 懷念潘靜安」一節，有鮮為人知的曝露。由於《七十年代》影響力擴大，中共高層見獵心喜，一九七二年邀李參加北京國慶觀禮團，他在幹校勞動與的五叔待遇改善，他妻子攜二女一九七年也調來香港工作……李本人則被引薦會見港澳工委高層祁烽，更多見面的是中調部在港負責人潘靜安。潘對外稱「中國銀行副總稽核」，辦公在中銀二樓。一九七七年李怡去北京，潘安排他見羅青長部長，潘、羅和周恩來關係非比尋常，潘在香港有「凌駕性」的地位。李說他待人寬厚，沒有一點官架子。「我常去他辦公室談話，麗儀調來香港後，她與潘公更多接觸。」──還有一些潘和李怡夫婦交往的文字。

關於李怡是不是中共黨員，一直是引人關注的。回憶錄中涉及入黨問題，只有一次：在初辦《七十年代》時，藍真曾試探李，是否有意入黨？李沒有回答他的探詢。李回憶文革後期說，「我那時會不時派到廣州，在一個秘密的地方閱讀中共的內部文件，也同調查部駐廣東的負責人見面與談話」。據前左派人士告知：享有閱讀如此秘密的中共文件者，絕非一般黨員。

直到一九七九年，李的一些重要活動，都對潘公寫報告。潘一九八二年調回大陸時，李已與中共「脫鉤」，竟留下這樣一句話：「潘不阻止我的脫離，我覺得已經很厚道和通達了。」……「中共中央調查部」是相當於KGB的情治機關，不僅詭秘，而且擁有你看不見的可怕權力（早年叫社會部，三十年代顧順章和周恩來負責，鋤奸滅口）。總之，在與潘公的關係上，可以看到李怡已經更像中調部內的上下級關係。換言之，搭上潘公、羅青長、周恩來這條通天線，李怡擁有的信任與資格，已經大大超過港共地下黨的「灰線」、「紅線」。李怡有心，他不會暴露參與中調部內部機密。還借用形容斯諾那樣，自比被人利用的白痴。他知道，什麼是掏空敵穴的「白蟻」，不是白痴。

五、共產黨員領導的夫妻店︰

和潘靜安的關係，若是回憶錄的神來之筆。那麼失敗者和他太太梁麗儀的關係，便是大尺度的自道自樂，不涉八卦秘聞。他們的愛情，是我們不陌生的一種類型，單純而艱苦。她香島中學畢業後，考進廣州華師學院物理系，「受到廣東省委的愛護」，反右無恙，一九五八年畢業，分配寶安縣當中學教師，一九六○年和李結婚。每年回港團聚，文革中則是李每次跋涉幾小時去會親。直到一九七四年李辦雜誌受到高層垂注，才將太太「調來」香港商務印書館任編輯。分居十六年，他們沒有要求團聚，梁來港也從未想留下不歸──真令人感嘆，這是一對何等無私的革命夫妻。

這在大陸不足為奇（毛時代很多這類「牛郎織女」家庭）。記得初入雜誌社時，同事告訴我李怡太太「代理大陸的絲綢生意」，這記憶一直保存至今，但回憶錄中的李太卻完全是另一個人。一九七六年大陸發生巨變，周、毛、四人幫相繼駕崩告終，追隨文革的《七十年代》何以面對？回憶錄描述：當年十一、十二月號，連續發表兩篇大作，分析北京事態和四人幫下台內幕。文章為「海外左派讀者解除困惑」，繼續支持中共──如此影響至美歐的大塊鴻文竟是出自梁麗儀的手筆！而且署名「齊辛」，由此「開始了我的政論生涯」。李怡稱，後來以齊辛發表的文章，都是由梁撰初稿，或二人商議後「齊心」合力寫成……這是個奇聞，不僅亮出一位隱蔽戰線的無名英雄，也掃了李氏的威風。這樣一家魔幻般的夫妻店，實際上，已完全置於中共強力機構「中調部」的控制之下，成為海外統戰的一個火力地堡。當年費彝民出面陷害名記者周榆瑞，目的就是要他充當中共在港「國際統戰」的工具，他不從，而扣留大陸審訊洗腦四年，後流亡英倫。十年後，李怡讓中共如願以償。

李怡在書中說明，麗儀在大陸生活多年，經歷多次運動，她了解大陸政治。還說她參加了共青團，但絕口不涉是否入黨──對此，我可以確證指出，梁麗儀女士是中共黨員，入黨在廣州。李怡用她如何處境不好等等，蓄意隱瞞這個至關重要的情節（當然，全港地下黨都在隱瞞身份，李何能違規）。那麼，可以肯定，梁同志不可能對丈夫這樣重要一個陣地袖手旁觀，組織上也會分派任務。除了上述「解惑文章」，她還是李與潘靜安「來往更多」的聯絡人。辦雜誌，提供信息和撰稿，至關重要，香港各路情報特工如麻，哪家比得上「中調部香港支部」？李怡夫婦的功夫來自何處？他們的智慧和老闆的智慧合二為一。他不掩成功的得意之情，和對潘靜安的懷念：「沒有《七十年代》，就沒有我的今天。」眾粉絲迄今不明奧妙。

本文側重《失敗者回憶錄》有關作者和地下黨關係的部分，這是奠定他一生道路和事業成敗的基礎。限於篇幅，其他問題甚繁，未能涉及，包括中調部的核心任務對台統戰，與我有關的一些「舊事」，盼有機會再敘。（完）

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