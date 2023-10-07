自由廣場》閱「高房價讓國旅卻步」深有同感

◎ 魏世昌

國內旅遊住宿費過高，甚至有業者趁國旅補助藉機漲價，不單只是國人寧願出國也不在國內旅遊，連日本來台旅客也不如預期。根據觀光署統計，相較於日本旅客來台恢復到疫情前的五成，日本旅客到韓國、東南亞已超過八成。有學者指出，日本訪韓主因鄰近，越、泰則是物價低、景點新，代表疫後日本客對價格有敏感度。

國旅明顯衰退，主要就是CP值過低。以目前旅館房價來看，基本入門款要價五到六千起跳，好一點的就一萬多，高級款就要二到三萬；反之，日本新宿代表性的五星級飯店，一晚約六千多，差一點的約三到四千元，我們房價高出別人百分之六十到百分之一百，又該如何吸引國內外觀光客？

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若要提高旅宿住房率，業者不但要提高服務品質，也應該提供更多價格經濟實惠乾淨又舒適的住宿選擇。

此外，台灣目前仍為日客前三大出國旅遊目的地，如何吸引剩下九十八％的日本人來台灣？行銷重點應鎖定在五十歲以上、有錢有閒、大多沒來過台灣的日本人，這群熟齡族特別喜歡參訪與日本有關的歷史、文化、藝術類景點，對體驗新舊融合感興趣，特別是台灣還保有許多日式建築和老屋，用熟齡族最熟悉的媒介宣傳，以迎接主力消費族群，相信長期對國內觀光產業是有正面助益的。

（作者是工程師）

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