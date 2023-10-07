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自由廣場》為了守護台灣，你怎能不震怒？

2023/10/07 05:30

◎ 吳采芳

近日一支影片爆紅，2005年時任立法委員的賴清德，因國防預算屢次遭國民黨立委阻擋而怒斥對方，年輕的孩子看到影片後覺得很驚訝，因為在他們的印象中，賴副總統一直是西裝筆挺、溫文儒雅的形象。

這讓我連想到自己對小英總統的印象，也是建立在她當總統後的樣子，發言謹慎，談吐穩重，當時還被譏諷為「讀稿機」。直到我看到她在當陸委會主委時在立法院被質詢的影片，她言辭鋒利，與委員激辯的嗆辣反應，完全顛覆了我腦海中四平八穩的總統形象。

從這兩件事來看，除了時間歷鍊的增長外，相信在擔任元首這個位置上，需要做的功課可真不少，其中最重要的，是要「放下自己」，牢記自己扮演的角色首要是做總統，其次才能做自己。

相信在遇到很多議題上，或是發言上，若依蔡總統或賴副總統憑著原有的個性，是會爭取到底的，也可以條理分明言而有物的為政策辯護，但站在「國家元首」的這個位置上，若太任性，會為國家帶來麻煩甚至災難。總統的平穩並不是他們生來的個性使然，而是他們知道現在的角色不同，什麼話該說，什麼事該做，才會造成過去的他們和現在的他們有這樣大的反差。

若總統參選人無法做到這必備的功課，發言依舊未經深思熟慮就出口，造成的後果恐非國人之福，我們需要一個立場堅定、言辭穩重，以國家為念的總統！

（作者是基層公務人員）

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