自由廣場》歐美保護科技競爭領域對台灣的啟示

◎ 張孟仁

近來隨著歐盟通過晶片法、推出經濟安全戰略列出構成風險的關鍵技術清單，並確定對中國電動車進行補貼調查，霎時間歐洲讓人看到繼美中日後的科技奮起決心。

歐洲同美日和其他國家政府一樣，對理念不同國家發展先進技術感到憂心，才有去風險、反補貼、公布高風險的依賴清單等舉動。西方國家面對科技競爭的應對方式不乏以下特徵：一來避免先進科技在無意之間淪為軍民兩用壯大對手；二來築起高牆進行補貼扶持數位、綠色優勢產業；三是認清己身的弱點多樣化轉移依賴；最後則是被動使用關稅、市場禁入等還以顏色措施進行防衛。歐盟則因俄烏戰爭、美中爭霸、中俄靠攏等地緣政治因素變動的風險而提高了的警覺，也意識到不該坐看美中科技二分天下，不甘淪落為美中的遊樂場，直言要扮演個玩家。

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美國現行的兩黨基礎設施​​法案、晶片和科學法案、針對21世紀氣候技術和能源技術的通貨膨脹減少法案，都有補貼未來綠色產業的影子，使其擁有更強大的競爭基礎；另所祭出晶片出口禁令將於10月升級則是試圖延緩對手的發展。同樣地，歐盟的風險評估可防止歐盟先進半導體、人工智慧、量子技術和生物技術領域的技術外流。同時，歐盟將藉由主動出擊與夥伴國家藉由更密切的合作共建「去依賴」價值鏈。無獨有偶，美國也意識到其GDP僅佔世界的兩成，唯有與歐洲及亞洲、日、韓、澳、印等主要合作夥伴結盟，方達世界GDP的五、六成，且需要在每個關鍵領域都與上述夥伴國家保持一致和趨同。

上述歐美面對科技競爭的觀察提供了幾個啟示可供我方參考：一、對於幾個先進技術領域需要大幅投資及核心技術控管；二、歐美為國安去風險急需信任夥伴共築價值鏈；三、在各個關鍵領域要盟友同步禦敵方能起作用；四、倘有不公平的競爭應不惜保護內部優勢產業。歐美面對科技競爭已經不惜做到補貼及懲罰對手的地步，台灣政府除應盡速出爐關鍵技術保護清單之外，還須規劃完整的經濟安全戰略，並加大投資，還須爭取機會加入歐美「去依賴」的供應鏈。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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