自由廣場》國會議員可以睜眼說瞎話?

◎ 缺理

今年3月11日豬價飆破紀錄，毛豬拍賣價每公斤來到90元，創下40年來新高。當時，根據美國穀物協會及飼料公會表示，疫情及俄烏戰爭對原物料的影響還未完全恢復，飼料持續高價，養殖成本增加豬肉高價會是新的常態。整體而言，養豬生產成本無法回到過往，成本勢必會反映在價格上。

然而，為了平穩國內豬肉價格，農業部責成畜產會透過限時、限量豬肉進口等獎勵措施，儘速補足國內安全庫存量並提供進口豬肉供加工使用。畜產會也表示，進口獎勵措施實施期間從今年5月起至9月止，受理申請至10月底截止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，維持穩定國內毛豬拍賣價格，供應民生消費需求無虞。

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從4月開始至今，每公斤毛豬價雖有上漲，但透過農業部的平穩豬肉價格措施，讓國內毛豬拍賣價格穩定維持在綠燈區，也確保豬農收益獲得保障，顯見該政策實施迄今已展現成效。

國民黨立委吳怡玎（5日）卻在立法院黨團記者會上指出，中央畜產會發布獎勵措施，從5月1日到9月30日間，進口豬肉每公斤補助新台幣6元，理由是穩定國內豬價，花費新台幣3億，但「什麼都沒有看到」，這段期間豬價並沒有什麼波動，只看到大量豬肉進口。

很重要，重覆一遍，國民黨立委吳怡玎說，花費新台幣3億，但「什麼都沒有看到」，這段期間豬價並沒有什麼波動，只看到大量豬肉進口。

呃，根據教育部國語辭典簡編本關於「波動」的反義詞就叫做「平穩」，吳怡玎委員說的「這段期間豬價並『沒有什麼波動』」的意思，其實應該就是國內豬肉價格「平穩」吧？這不正是最佳成效嗎？難道吳委員是如海濤法師說的「眼睛業障重」，所以才「什麼都沒有看到」嗎？還是妳在睜眼說瞎話呢？

（作者從商）

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