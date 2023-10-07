晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國會議員可以睜眼說瞎話?

2023/10/07 05:30

◎ 缺理

今年3月11日豬價飆破紀錄，毛豬拍賣價每公斤來到90元，創下40年來新高。當時，根據美國穀物協會及飼料公會表示，疫情及俄烏戰爭對原物料的影響還未完全恢復，飼料持續高價，養殖成本增加豬肉高價會是新的常態。整體而言，養豬生產成本無法回到過往，成本勢必會反映在價格上。

然而，為了平穩國內豬肉價格，農業部責成畜產會透過限時、限量豬肉進口等獎勵措施，儘速補足國內安全庫存量並提供進口豬肉供加工使用。畜產會也表示，進口獎勵措施實施期間從今年5月起至9月止，受理申請至10月底截止，以每公斤6元補助進口業者採購、倉儲、管銷等費用，維持穩定國內毛豬拍賣價格，供應民生消費需求無虞。

從4月開始至今，每公斤毛豬價雖有上漲，但透過農業部的平穩豬肉價格措施，讓國內毛豬拍賣價格穩定維持在綠燈區，也確保豬農收益獲得保障，顯見該政策實施迄今已展現成效。

國民黨立委吳怡玎（5日）卻在立法院黨團記者會上指出，中央畜產會發布獎勵措施，從5月1日到9月30日間，進口豬肉每公斤補助新台幣6元，理由是穩定國內豬價，花費新台幣3億，但「什麼都沒有看到」，這段期間豬價並沒有什麼波動，只看到大量豬肉進口。

很重要，重覆一遍，國民黨立委吳怡玎說，花費新台幣3億，但「什麼都沒有看到」，這段期間豬價並沒有什麼波動，只看到大量豬肉進口。

呃，根據教育部國語辭典簡編本關於「波動」的反義詞就叫做「平穩」，吳怡玎委員說的「這段期間豬價並『沒有什麼波動』」的意思，其實應該就是國內豬肉價格「平穩」吧？這不正是最佳成效嗎？難道吳委員是如海濤法師說的「眼睛業障重」，所以才「什麼都沒有看到」嗎？還是妳在睜眼說瞎話呢？

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書