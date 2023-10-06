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自由廣場》高房價讓國旅卻步

2023/10/06 05:30

◎ 徐嘉欣

中秋連假結束，國旅住房率不如預期，而網路討論不乏認為「住房太貴」，業者也有話說，認為還有是經濟實惠的旅館可供選擇，且因近期成本增加，不可能壓低住房價格。

交通部觀光署的旅宿訂房率公佈指出，中秋假期頭兩天的全台平均值為四七．六九％，是今年各連續假期訂房率最低，國慶連假部分截至九月廿二日統計，訂房率微幅回升至五四．七五％。數據難看。反觀今年以來幾個連假，桃園機場出入境客運量不斷創新高，從清明單日突破十萬人次，端午十一萬人次，到中秋已近十二萬人次，可知國人紛紛棄國旅而轉出國。

我贊同國旅住房太貴的觀點，即使通膨時代來臨，萬物齊漲，但國內旅館的房價漲幅實在太驚人，區區三星級旅館一晚要價好幾千，更別說豪華五星級旅館更是以萬起跳，市井小民實在住不起，固然也有平價旅館，但可能承受風險，讓人望之卻步。而只要一、兩萬就可飛出國門旅行，國人連假當然選擇出國玩，畢竟CP值比較高啊。

筆者近日要去新馬旅行，新加坡物價很高，房價更不用說，但筆者可以訂到一晚八千多、含早餐的五星級飯店的三人房，馬來西亞更是一晚三千元就能住到豪華五星級的飯店，對比國內，國外的房價更吸引人。

若要提高國旅住房率，業者不但要提高服務品質，房價也應該也有調降空間，住房率才有回升的可能。

（作者是文字工作者）

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