自由廣場》馬文君妳還選得下去嗎？

◎ 莊勝榮

選舉一到就有人高喊中華民國，但看看他們言行舉止不一，就知道答案了，這些口說要捍衛中華民國的人，恐怕是害中華民國最多的人。

中華民國等於台灣，近乎是常識。美國的「台灣關係法」，有叫中華民國關係法嗎？沒有。外國政要有講Taiwan，但沒說ROC，在他們心中這是等號。我們的護照上寫中華民國，下方Taiwan，憲法規定國號為中華民國，但真正的別號是台灣，就像蔣介石，又叫蔣中正，道理相同。馬英九以奇怪理由不出席今年國慶，很好，因為避免去了帶衰，害了他的中華民國。

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政客嘴巴說國為民，但不少是為己為私為對岸。看看美國共和黨惡搞，預算若沒過，聯邦政府要關門，預算過了又怪議長麥卡錫，罷免他，若這不叫惡搞，什麼才是惡搞？同樣的，馬英九曾自豪，陳水扁當總統時，他當國民黨主席，擋下六十多次軍購案，還說中國犯台，首戰即終戰，美國不會協防，他任內把兵役縮短為四個月，取消軍事審判。這種「愛」中華民國的方式，離譜到足以亡國，居然還敢厚顏自稱捍衛中華民國。

中共消滅中華民國，台灣的退役將領卻樂於出席中共國慶日，還當上立委。到中南海爭取利益者如過江之鯽，上至卸任主席，下至有影響力立委。幫中共在台發展組織，偷走機密的間諜台奸，法官輕判到荒謬程度。還有的上中共電視台罵台灣，族繁不及備載，還有臉出來選立委？選民要投給這種貨色嗎？

最近爆發的潛艦案，姓馬的立委還有臉選下去，真叫人扼腕再三。高檢署應該證據走到哪裡辦到哪裡，證據足夠的話該聲請羈押就聲請，不必有選舉考量，因為竊盜機車跟竊國叛國，有很大差異，聲押有理。選民則須睜大眼睛，不管哪黨政治人物，察其言觀其行，避免這些心向對岸「祖國」的人，與對岸裡應外合，害死了中華民國。

（作者是律師）

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