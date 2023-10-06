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自由廣場》國民黨自導自演的歷史前科累累

2023/10/06 05:30

◎ 林子堯

近日一位談論農業議題的粉專，自稱遭到恐嚇卻被檢警查出其實是自導自演。此由藍營黨工和粉專主連手操作輿論，再由藍媒和名人、名嘴加料渲染，究竟有多少人參與？有沒有境外勢力的指令配合？都令社會質疑。

關於自導自演，早在戒嚴時代，國民黨就擅長玩弄這種把戲，不只是炮製爆炸案，也會把線民安插在政治受難者的身旁，近日發生的自導自演，不過是故技重施。

因應政治檔案的逐步開放，國史館上月舉行《台灣人民自救宣言案史料彙編》，其中提到根據國安局、調查局檔案發現，台南的美國新聞處爆炸案、台北的美國商業銀行爆炸案，有相當高機率是國民黨當局自導自演。其目的很可能是為報復，因一九七○年彭明敏出逃後，先入境瑞典再到美國，國民黨當局顏面掃地，因此炮製這兩起美國機構的爆炸案，再將彭案相關的謝聰敏、魏廷朝二度關押，幾乎是先抓人再屈打成招，報復與恐嚇意味明顯。

國史館的史料更點名，經常出入彭明敏家的前國大代表顏艮昌，宣稱是為關懷彭家，實際上是透過交心以套取情報，根據相關檔案檢閱發現，他有極高機率是調查局線民。國民黨政府當年，利用朋友的信任關係，再赤裸裸加以利用，傷害人性最基礎的善良本性，以達到鞏固政權的本質。

另一件著名的自導自演案，是一九七九年的吳泰安匪諜案。吳泰安意圖發動武裝暴動，多次刻意接近高雄縣前縣長余登發，最後再配合調查局特務的訊問，直指余登發也涉入其中。其實從頭到尾，余登發對此事所知甚少，甚至和這名政府指稱的匪諜根本不熟，卻仍遭重判，以七十多歲高齡入獄服刑，導致最後爆發橋頭事件，逼迫蔣經國政府在民意壓力下放人。全案疑點重重，當初為何逮捕余登發，迄今仍舊是謎。

這兩起台灣歷史重要事件，可看出國民黨人一貫手法，羅織事件再喊打抓人，數十年沒有改變。選戰接近，若藍媒、藍營政客草率見獵心喜，誣指他人是「雜碎」者，真相未明就不分青紅皂白亂轟，台灣民主發展必遭極大挫敗，因此受傷下台的政務官，也無人能再還其公道。

（作者是台大國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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