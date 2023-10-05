自由廣場》（林保華專欄）華為VS.蘋果

中國的華為與美國的蘋果差不多在同一個時間推出他們的新手機，似在比拼。

第一炮由華為打響，前後三次。八月廿九日推出先鋒計畫，號稱5.5G的Mate60 Pro未發布先開賣，秒殺。第二次是九月廿五日的新產品發布會，不提Mate60 Pro手機而是推出其他產品，包括平板電腦、智慧型電視、智慧型手錶、耳機、觸控筆等新品介紹。九月廿八日又開售Mate60 RS手機，是Mate60系列中最高端的，售賣情況也是秒罄。

請繼續往下閱讀...

蘋果手機iPhone15則是九月廿二日開賣，中國各門市出現驚人的排隊人潮，也出現黃牛黨，轉手可賺六千元人民幣；網路預約也是秒殺。

華為手機突然襲擊，由於使用七奈米晶片而引發震撼。然而分三次造聲勢也顯其政治操作，逐次而達到高潮。這一切都說明中國企圖突破美國的技術封鎖。

九月廿五日發布會是華為創辦人任正非女兒孟晚舟獲釋回到中國的兩週年紀念日。接著，華為人事異動，孟晚舟於九月卅日卸任華為輪值董事長職務。這一系列好戲是上演「公主復仇記」。

蘋果iPhone15的推出，事先充滿負面消息，例如沒有什麼創新，只是用了更輕的鈦機身。然而推出時，連即將在杭州開幕的亞運的當地民眾也冒雨排隊搶購，使小粉紅對這些「漢奸」深感不滿。由於蘋果來不及供貨，富士康忙著招工趕出貨。事後又有負面消息流傳，說是散熱不好，所幸很快查出與台積電無關，補上軟體解決。而中國政府對蘋果目前逾一三二萬個App禁止哪些上架，還在那裡拖著。

華為與蘋果在智慧手機的比拼似乎不分軒輊，然而能否得出華為已經突破美國的科技封鎖？還要觀察一段時間。

中國外辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文長達十二小時的會談，除了台海局勢，最重要還是科技制裁，可見這仍是中國心頭之患。

美國對中國的科技封鎖，顯然還有漏洞：第一，拜登總統留下多宗「緩期執行」的尾巴，中國可利用緩期囤積晶片。第二，中國可由其他親中商人代購，華為晶片有的可能來自梁孟松主持下的中芯，問題是七奈米晶片良率如何？也有其他國家代購，有說是馬來西亞，那裡不缺愛國華商。還有沙烏地阿拉伯在台灣與美國代購之說，雖然美國否認，但沙國多年前謀殺一位名記者後就與美國疏離，並與中俄火熱交往。彭博點名亞翔、崇越、漢唐三家台商協助華為在深圳建廠，後兩家已迅速否認。

這次華為推出新手機，不但中國補貼，連國企也補貼員工購買，因此價格相對低廉。所以須看華為能不能繼續大量生產，並且出口，如此才是真正突破美國技術封鎖，而不是短期的政治操作。

（作者是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法