自由廣場》馬英九，你累了嗎？

前總統馬英九說,蔡英文政府自前年開始把雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」,他拒絕出席今年國慶大會。

馬英九是中華民國第十二及十三任總統,任期是二○○八年五月廿日至二○一六年五月十九日,我們從護照和郵票兩例,來分析國名是何時從「中華民國」改為「臺灣」。

二○○三年外交部正式宣布護照加註「TAIWAN」,目的是在國際上區隔中華民國與中華人民共和國的不同,讓國人出國不致被誤認為中華人民共和國籍。二○二○年九月二日,護照放大「TAIWAN」字樣,「REPUBLIC OF CHINA」則縮體並環繞在國徽周圍。

郵票素有「國家的名片」之稱,自從一九五五年的紀四三軍人節郵票起,票銘從「中華民國郵政」改為「中華民國郵票」後,五十餘年未曾變更票銘。至扁政府實行台灣正名,票銘就從「中華民國郵票」改為「台灣」,英文票銘則由「REPUBLIC OF CHINA」改為「TAIWAN」,二○○七年二月廿八日發行的特五○五是第一套票銘為「臺灣」的郵票。二○○八年政黨再次輪替,郵局發行的紀三一一及特五二五之後的郵票,票銘恢復成「中華民國郵票」,英文票銘則改成「REPUBLIC OF CHINA(TAIWAN)」,這是馬執政後在「REPUBLIC OF CHINA」的英文票銘之後另外加上(TAIWAN)字樣。無論票銘如何演變,TAIWAN字樣出現在郵票已包含馬英九在任的八年總統任期。

行政院長陳建仁回應馬英九,指出「中華民國各界慶祝一一二年國慶」的標題已經很清楚,至於英文用「Taiwan National Day」則較簡潔順暢。且馬總統卸任後已參加兩次「Taiwan National Day」,今年卻拒絕出席,目的究竟是為了中華民國的存亡?還是為了在國家重大慶典刷一下存在感,亦或為了國民黨的總統民調持續低迷而呻吟?

馬英九當了八年總統,護照上有TAIWAN,郵票上加註TAIWAN,都是事實,至於國慶的「Taiwan National Day」也已是第三年了,您當初都沒意見,如今都在不開心,不禁要問一聲:你累了嗎?

(作者從事自由業)

