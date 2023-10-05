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自由廣場》馬英九，你累了嗎？

2023/10/05 05:30

◎ 李大有

前總統馬英九說，蔡英文政府自前年開始把雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，他拒絕出席今年國慶大會。

馬英九是中華民國第十二及十三任總統，任期是二○○八年五月廿日至二○一六年五月十九日，我們從護照和郵票兩例，來分析國名是何時從「中華民國」改為「臺灣」。

二○○三年外交部正式宣布護照加註「TAIWAN」，目的是在國際上區隔中華民國與中華人民共和國的不同，讓國人出國不致被誤認為中華人民共和國籍。二○二○年九月二日，護照放大「TAIWAN」字樣，「REPUBLIC OF CHINA」則縮體並環繞在國徽周圍。

郵票素有「國家的名片」之稱，自從一九五五年的紀四三軍人節郵票起，票銘從「中華民國郵政」改為「中華民國郵票」後，五十餘年未曾變更票銘。至扁政府實行台灣正名，票銘就從「中華民國郵票」改為「台灣」，英文票銘則由「REPUBLIC OF CHINA」改為「TAIWAN」，二○○七年二月廿八日發行的特五○五是第一套票銘為「臺灣」的郵票。二○○八年政黨再次輪替，郵局發行的紀三一一及特五二五之後的郵票，票銘恢復成「中華民國郵票」，英文票銘則改成「REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」，這是馬執政後在「REPUBLIC OF CHINA」的英文票銘之後另外加上（TAIWAN）字樣。無論票銘如何演變，TAIWAN字樣出現在郵票已包含馬英九在任的八年總統任期。

行政院長陳建仁回應馬英九，指出「中華民國各界慶祝一一二年國慶」的標題已經很清楚，至於英文用「Taiwan National Day」則較簡潔順暢。且馬總統卸任後已參加兩次「Taiwan National Day」，今年卻拒絕出席，目的究竟是為了中華民國的存亡？還是為了在國家重大慶典刷一下存在感，亦或為了國民黨的總統民調持續低迷而呻吟？

馬英九當了八年總統，護照上有TAIWAN，郵票上加註TAIWAN，都是事實，至於國慶的「Taiwan National Day」也已是第三年了，您當初都沒意見，如今都在不開心，不禁要問一聲：你累了嗎？

（作者從事自由業）

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