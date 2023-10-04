自由廣場》「台灣是主權獨立的國家」 馬英九你忘了自己說的話

◎ 秦靖

前總統馬英九拒絕出席今年十月十日的國慶大會，只因大會的英文使用了「Taiwna」，馬聲稱他拒絕和台獨「同流合污」。

馬英九忘了，他在二○一二年參加總統大選時說過「台灣在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家」，拜資訊發達之賜，這些話上網就搜尋的到，台灣既是一個主權獨立的國家，使用「Taiwna」以便和中華人民共和國作出區隔，有何不對？

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而馬英九說的這句話，與賴清德副總統說的「台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國」的理念，根本如出一轍，馬是要反什麼台獨？國民黨政客要台灣人的選票時就親吻台灣的土地，說自己是新台灣人，騙完選票後，媚中嘴臉毫無遮掩，連台灣是國家都不承認，典型的渣男行徑。

馬英九害怕跟民主自由的台灣「同流合汙」，卻不害怕自己踏上中國的土地被統戰，馬在今年三月底赴南京中山陵的畫面，被中國解放軍將剪進統戰影片，他獻花的花圈頭銜裡並無「總統」字眼，被吃豆腐，馬毫無怨言，相對的，馬英九倒是可以放心，蔡英文政府不會將他參加台灣國慶日的畫面，拿來做為台灣主權獨立的大內宣。

今年三月中旬，多個退伍軍方社團號召五百名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校九十九週年活動。因為中國的血統作祟，曾在二○一六年參加中國官方主辦的「孫中山誕辰紀念大會」，正襟危坐聽訓習近平的國民黨立委吳斯懷高喊「我們有什麼好怕中共統戰」。

萬幸台灣的法律已經修訂，明定高階官員、退休將領不得參與中國黨政軍及相關活動，違反者最高將「免除退休俸」，否則今年的中國十一國慶，國民黨的不肖退將勢必前仆後繼，甘為中國統戰樣板。

（作者是教育工作者）

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