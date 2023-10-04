自由廣場》（鏗鏘集）鬼頭鬼腦鬼政治

◎ 李敏勇

第七屆台灣的總統大選，所謂的在野大聯盟是說中國國民黨、民眾黨和無黨卻算是中國國民黨人的郭台銘，各懷鬼胎。中國國民黨朱立倫盤算的是「政黨輪替」的不確定性邏輯，但侯友宜在職參選、威權侍從的黑暗歷史，黨內自恃一人大於一黨的身段被反撲，加上出場漏氣步盡展，民調支持度腰斬，一直爬不起來。

柯痞一人黨，原頂著恨的政治學光環吸引一些年輕選民：他們看不起中國國民黨，民進黨執政的現實被柯痞操作成下架目標。而郭台銘以為大位可以買得到，他既心懷代表中國國民黨，又與民眾黨眉來眼去。分別向藍白拋出只當一屆的魚餌，又彷彿取經韓國瑜立下台灣發大財的長遠目標，不只道只是笑話。

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聯盟喊了好幾個月了，侯、柯、郭，怎麼配還沒個樣子。柯痞因民進黨看走眼挺他、後來為了想整碗捧去而翻臉。他以「藍綠都是垃圾」突顯白色力量，豈知白色更容易髒，沒有幾個公職，只出現柯前高後兩個行政首長、施政滿意度也都吊車尾，權力污染的情形一籮筐。

有嘴說別人，無臉看自己。經不起檢驗的侯、柯、郭或柯、侯，郭，支持度一直排在民黨賴清德後面。幻想非綠三人加起來，就會贏的在野大聯盟，鬼腦子演算鬼政治。三人各懷當總統的鬼胎，盤算的是中華民國在台灣的殘餘中國價值，沒有真正的新國家願景。

在野大聯盟以侯、柯、郭三人合計，支持率高於賴清德，操作侯郭、侯柯、柯郭組合，以下架民進黨為目標，圖謀政黨輪替。但這哪是政黨輪替，充其量只是政黨分贓。柯何等人？怎干成為朱立倫的棋子！成為中國國民黨舊屍還魂的功臣？政治力學又如何？一加一等於二嗎？況且，藍白合造就的新竹市長成了不良品，看在台灣人民眼裡不是前車之鑑嗎？

台灣的政治重於權力掠奪，自由、民主、進步、發展，不盡在思考的視野。以下架民進黨為目標的在野大聯盟，是鬼政治，鬼頭鬼腦的盤算？政治的合縱連橫看不出為台灣國家找出路，倒是充滿蹧踏台灣、顛覆民主正常發展的心計。寧靜革命的新興國家藍圖不斷被復辟的舊勢力和乘亂而起的投機勢力潑墨灑紅墨水，是台灣的隱憂，侵蝕台灣國家的正常化。

（作者是詩人）

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