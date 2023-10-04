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自由廣場》肺鱗癌預後停滯已近30年

2023/10/04 05:30

◎ 蔡俊明

癌症治療議題因商保爭議而躍上媒體版面，健保給付限制、癌友治療困境頓時成熱門話題，朝野總統參選人均表達革新癌症治療的正面態度，有好藥就應優先給癌友治療、加速新藥給付、確保癌友能用到救命藥等。對國人威脅最大的癌症莫過於肺癌，已連續十九年為頭號腫瘤奪命殺手，特別是非小細胞肺癌。健保花很多資源引進標靶治療，造福適用標靶藥物的肺腺癌患者；唯獨肺鱗癌，即使有免疫藥物問世，但健保提供的第一線治療仍以傳統化療為主，這群患者的預後已停滯近卅年，沒有明顯改善。

肺癌也是全球癌症死亡人數排名第一的癌別，治療進展可分三個階段：在二○○○年以前，晚期肺癌治療主要是化療，中位數存活期最長約十二個月；二○○四年健保給付第一代EGFR標靶藥物開始，進入標靶治療的時代。新藥一代接一代推出，晚期肺腺癌的中位數存活期大幅延長至卅六個月以上；直到二○一七年，肺癌邁入嶄新的免疫藥物治療時代，為不適用標靶藥物、第一線仍停留在廿多前年傳統化療的晚期肺癌，包括肺鱗癌患者帶來一線曙光。相較於傳統化療，第一線如使用免疫藥物合併化療的中位數存活期也會改善很多。

肺腺癌是肺癌中佔比最高的型別，孫越、鳳飛飛和舞蹈家羅曼菲都是肺腺癌患者，健保投入大量資源引進肺腺癌的標靶藥物，改善療效，但同為肺癌的肺鱗癌，治療命運卻大不同，因缺乏標靶治療所需的腫瘤基因突變，因此沒有適用的標靶藥物。近卅年來，晚期肺鱗癌的第一線治療停滯在傳統化療，就像肺癌治療列車上被遺棄的「孤兒」，一半活不過一年。

免疫藥物問世後，提供治療新武器，一年存活率可增加三分之二，中位生存期增加至近一年半。不論是國際治療指引或國內晚期肺癌藥物治療共識，第一線首選治療都是免疫藥物單用或合併化療。

目前健保僅給付免疫藥物單用，且患者須符合PD-L1高表現量的條件才能用藥，門檻非常高，多數患者很難用到健保給付的免疫藥物。晚期肺鱗癌第一線治療若不能用免疫治療，只能停留在傳統化療，成為數十年來唯一在預後上沒有改善的肺癌型別。

肺癌是政府重點防治的癌別，健保治療的確在標靶藥物上精進很多，但晚期肺鱗癌卻一直停滯在傳統化療，這群病人不是沒有創新治療可用，「免疫藥物合併化療」已是國際治療指引的第一線首選治療，日、韓和香港的公費保險都已給付，東亞鄰國中僅剩台灣的健保尚未跟上國際標準治療，應加緊趕上。

（作者是醫學中心胸腔腫瘤科前主任教授醫師）

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