自由廣場》亞運金牌是國家層次的重大勝利

◎ 陶以哲

中華男籃在三乘三比賽連續擊退中國、韓國，並在冠軍賽逆轉卡達，奪下近乎不可能的金牌，震撼了國內與國際的籃球圈。筆者全程看了金牌戰，十分鐘比賽幾乎是一路落後，但卻在最後一分鐘硬是將比賽扳成平手，讀秒階段強勢上籃被犯規後、把握罰球拿下比賽，說明其不凡能耐。

這面金牌賽前沒有人想得到，主要籃球做為運動主流項目，競爭者眾，特別講求技術、體型與團隊後勤等相關條件，台灣在過去籃球國際賽事難以拿下佳績，說明難度。根據教練團轉述，中華男籃隊本次刻意選擇鋒線一九○公分以上、具備外線能力球員，更有肯拚鬥、防守意識高，與能臨場應變特質；強敵環伺與不被看好情況下能逆勢突圍，顯現整個運動團隊週延的選訓賽輔過程。看到台灣健兒將不可能的比賽打成可能，除展現台灣人無畏與永不放棄的精神、彰顯台灣價值、更帶給國人無比驕傲與自信。

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三乘三籃球的勝利，如同柔道楊勇緯、或是圍棋許皓鋐，臺灣都是將他國的國技運動、或是高排名球隊與選手，憑著自身實力與拚搏、硬是搶下了勝利。若說競技運動表現是國家實力與門面，國際運動大賽金牌、就是國家層次的重大勝利！亞運持續進行式中，讓我們持續關注台灣健兒表現，為其喝采加油。

（作者為國立政治大學附屬高中教師、澳洲昆士蘭大學人類運動學博士）

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