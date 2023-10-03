自由廣場》保存全區台北機廠，給鐵道博物館一個完整的家

◎ 洪致文

在過去的這十天裡，全區為國定古蹟台北機廠的鐵道博物館籌備處，以「微開箱」的方式，配合文博開放吸引了扶老攜幼超過十萬人來參觀。這應該是這個場域保存下來轉型為博物館建設之後，第一次如此大規模的開放，讓國人見識到台灣將賴以為傲的「活的鐵道博物館」會長什麼樣。

經過十年的努力，台北機廠轉型成鐵道博物館的過程是非常不容易的。這次雖然只是期間限定的開放，接著緊湊的工程馬上又要開始，後續還有很多的古蹟建築要修復、調查研究要進行、展覽規劃要製作，甚至廠內的鐵道，最終還希望能夠在台北市的協助下跨過平交道通往鐵博西站，達成可以在主場館裡做火車輪展的機制。

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然而，全區搶救保存下來的台北機廠，轉型成鐵道博物館的過程時，卻從來沒有停止過被割肉的商業開發陰影，特別是這塊地已經變成台鐵公司化的償債基金後，接手的交通部與鐵道局，無視鐵道博物館這幾年努力的修復古蹟、保存鐵道文化，不斷地要求文化部必須割地，割掉典藏庫房、西側車站、甚至軌道區給他們商業開發，讓這塊完整脈絡保存的土地，可以割出一些區域提供償債基金運作。鐵道博物館的藍圖計劃，是否為了彌補台鐵永無止境的償債基金債務而自我閹割，縮小規模，甚至文資的保存如何有完整的脈絡與場域精神，都有賴於政府英明的決策，以及文化部是否能夠站在對的角色堅持與支持，一棒接一棒的延續。

十天超過十萬人的造訪，讓我們理解鐵道博物館在保存鐵道文化的努力上，絕對不只是一小撮鐵道迷的夢想，而是全民共感的鐵道文化保存與發揚。最後閉幕的時候，突如其來的大雨讓所有參與者一起冒雨集合在軌道被切斷的西側端點時，我知道無論如何，這就是全民的力量，一起站出來要保存與支持北廠全區國定古蹟，完整做為鐵道博物館的訴求。在交通部與鐵道局步步逼近的割地開發要求下，如何能夠有智慧的解這題，相信會是政府各部門一起站在全民文化福祉的立場，以國家文化政策的高度來思考才有可能解開了。

（作者為台師大地理系教授，鐵道博物館籌備處首任主任）

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