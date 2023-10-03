自由廣場》站到俄中伊朗北韓「世界邊緣人」陣營會致命

◎ 林逸民

正當世人緊盯著烏克蘭反攻發展，一個國家悄悄的滅亡，這個小國叫做阿爾察赫共和國，外人稱之為高地黑庭，或音譯為納哥諾卡拉巴赫，僅僅十五萬人口中，亡國後幾天內已經有十多萬人逃離家園，恐怕整個族群、文化、歷史都將不復存在。

阿爾察赫人民為亞美尼亞裔基督徒，但國土埋在亞塞拜然之中，亞塞拜然主要為塞爾柱土耳其後裔，信奉伊斯蘭，與阿爾察赫族群宗教都不相容，蘇聯時期的共和國劃分，卻把阿爾察赫劃入亞塞拜然，蘇聯瓦解時，即刻打起獨立戰爭，也就是第一次阿爾察赫戰爭。

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當時阿爾察赫僅十二萬人，為了自身生存從小孩到老人都自願上戰場，將士用命，加上亞美尼亞支持，不僅擊退當年人口七百五十萬人的亞塞拜然，成為實質獨立國家，還反攻佔領週遭地帶，吃掉亞塞拜然大半領土。

阿爾察赫與亞美尼亞血濃於水，亞美尼亞全力相挺，但是亞美尼亞從未想要「統一」吞併阿爾察赫。亞塞拜然也有這樣的好大哥，土耳其前身鄂圖曼土耳其和塞爾柱土耳其系出同源，也是無條件相挺，但從未想要「統一」吞併亞塞拜然。

由於土耳其力挺亞塞拜然，亞美尼亞就找上鄰近另外兩大國俄國與伊朗撐腰，這使得阿爾察赫、亞美尼亞站到俄中伊朗北韓的「世界邊緣人」陣營，與土耳其所屬美國為首的北約站到對立面。

二○二○年亞塞拜然悍然發動第二次阿爾察赫戰爭，阿爾察赫人仍然驍勇善戰，這次戰局卻徹底逆轉，只因美國授權土耳其使用美國零件製造拜卡無人機，土耳其試驗性的提供給亞塞拜然，發揮強大偵查與攻擊作用，阿爾察赫人都還接觸不到敵人就被打得落花流水，過去佔領區全部喪失，連本身國土都淪陷一半。當時俄國介入調停，阿爾察赫才免於立即滅亡。

俄烏戰爭開打後，俄國自顧不暇，如今亞塞拜然趁俄國戰況不利，在土耳其撐腰下進軍，過去血戰建國還能反向侵略的阿爾察赫，兩天內就亡國，人民流離失所。亞美尼亞責怪俄國保護不力，俄國竟然還反唇相譏。

阿爾察赫的悲劇告訴我們—站錯陣營會致命。

美國只是提供一些二線技術，讓土耳其打造廉價低階的軍用無人機，土耳其也未出兵協助，僅僅提供幾台拜卡無人機給亞塞拜然，亞美尼亞陣營就招架不住，可見美國為首陣營的總體實力深不見底。

相對的，俄中伊朗北韓的世界邊緣人陣營，既無實力保護盟友，也沒有誠信，坐視亞美尼亞的兄弟之邦滅亡，還把錯都推到亞美尼亞身上。台灣應該加入哪邊？相信答案非常明顯。

（作者為福和會理事長）

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