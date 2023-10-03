自由廣場》聲音的戰爭 談國造潛艦

◎ 林穎佑

自九月二十八日潛艦正式公開亮相後，無論是對其外型與性能或是在戰略應用上都引起許多的討論。特別是在論及聲紋的問題上，由於聲紋關係到未來潛艦在水下作戰的生存性，因此引起諸多的論述。

事實上，聲紋的確對潛艦作戰有極重要的影響，因為聲紋就是一艘潛艦機械與螺旋槳運作時發出的聲音，跟人一樣，每艘潛艦都有獨特的聲音。每一艘潛艦的聲紋都不一樣，即便是同級艦都會有所不同，這就跟人的指紋一樣有獨特性。但在水下作戰中只能使用聲納進行探測，因此水下作戰便是聲音的戰爭，因無法目視、得靠聲納聽覺，因此聲紋是識別潛艦身分的重要方式。但要能成功辨識聲紋有兩個前提—首先是曾經聽過這個人講話，記憶資料庫中有這個人的聲音；其次是這個人講話有特徵，可以利用特徵來區別。只是在實戰的海洋環境中成功辨識潛艦，除了有聲紋資料外，也需要搭配海洋水文資料才能有效辨識。畢竟在無法目視的水下環境中，無論是深度、水溫都有太多環境的變數可能會影響到反潛作戰。

請繼續往下閱讀...

在典禮當天國防部在海鯤號艦艏聲納及魚雷管、艦艉車葉、側邊聲納設備均以國旗遮蓋，最大原因在於可透過車葉數量、角度及構型，推估潛艦在水下性能，因此車葉構型及相關數據均被視為機密，避免潛艦日後執行作戰時遭敵方偵獲。但須注意的是具體的聲紋資料應該是在水中航行測試時，才有可能側錄，在建造時便已擁有聲紋的機會並不高。這也是海鯤號在未來走向下一階段測試時在保密上需注意的方向。

潛艦國造的背後有太多人的努力，在典禮當天筆者有幸受邀觀禮，有外媒問及是否對潛艦下水感到Surprise？但在用字上Surprise是有意外、突擊的意味，對我國海軍與國防建軍如此重要的時刻用Amazing（驚喜）似乎更為貼切。海鯤號除建立我海軍水下戰力外，更象徵我國國防工業的成就，固然其中得道多助，但如何透過專案管理，並整合來自各國的技術與系統介接才能將潛艦戰力有效發揮，也是我國能否持續發展國防自主的重要指標。期待未來除海鯤艦成軍外亦能逐步打造我國水下沉默的艦隊，完成整軍振長策、興邦張海權的目標。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法