自由廣場》全運會在台南 慎防登革熱擴散

◎ 黃基森

入秋後台南經歷十六天沒有下雨，但登革熱疫情仍邁入高峰期，再度創單週新高紀錄。全國運動會將於十月中旬在台南疫區舉行，中央與地方應提出具體防疫措施，才能防止上萬人的參賽與觀賽者染病，並降低外縣市參賽或觀賽者的感染，而帶回擴散到全國的風險。

台南市病例仍在攀升，如果數萬人擁入，符合流行病學大爆發的多種條件，具三大風險︰

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一、病例仍處高峰階段外擴風險高︰據統計，目前全國每天約四十餘人外縣市病例是在台南感染，在全運會長達六天的賽事中，被叮咬機會風險高。

二、病媒蚊密度處高峰期被叮咬機會大增︰第卅八週南部埃及斑蚊密度，幼蟲容器指為六．三、百戶積水容器數為卅八個，雖經四個月的抗疫，但病媒蚊密度仍處極高傳播臨界值之上。

三、選手集中處所群聚感染機會高︰登革熱好發在人群聚集的公共場所，在運動競技場或選手住宿環境均有一傳十，十傳百的特性。

為避免全運會在登革熱疫區辦理，造成外擴之效應。筆者就從事卅七年登革熱防疫經驗，建議政下列預防與治理措施，具體作為包括︰

一、專業人員進行巡倒清刷︰中央與地方政府應組成專業孳生源清除大隊，進駐各競技場與選手村及其週邊百公尺範圍內，進行巡倒清刷除蚊任務，徹底清除病媒蚊孳生環境。

二、劃分責任區督導環境︰即使一個訓練有素的專家，也無法在一次巡檢中發現所有孳生源，應有複查機制，才有辦法將所有病媒蚊根除，降低風險。

三、誘殺成蟲與預防性噴藥︰以黏捕或誘捕法進行成蟲監測，必要時賽事區與住宿區進行預防性噴藥，避免成蟲出現。

四、中央成立登革熱醫護隊︰由中央結合當地醫院設立醫護隊，備齊防疫物資。一旦有疑似登革熱症狀者立即快篩，防止疫情擴散。

五、參與單位派專業人員指導︰各縣市應有防疫人員陪同並進行專業輔導，行前對選手做好衛教宣導與自我保護措施之道。

（作者為台北大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授）

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