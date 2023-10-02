自由廣場》期待美國承認台灣為主權國家

◎ 張國財

美國總統拜登，九月廿五日在白宮宣布：「與庫克群島、紐埃兩個島國建立正式外交關係」，並強調「太平洋島國與美國的歷史和未來彼此交織」。

看看庫克群島與紐埃、再想想台灣，讓人感慨萬千…

請繼續往下閱讀...

庫克群島面積二四○平方公里，人口一萬七千多人；去年才被美國承認為主權國家的紐埃，面積二六一平方公里，人口約一千七百人。領土與人口堪稱迷你小國的庫克群島與紐埃，民主世界領頭羊的美國都尊重它的存在價值、承認其為主權國家，並與之建立正式外交關係，著實讓人感佩。

讓人遺憾的是：面積／人口分別是庫克群島與紐埃兩者加總的七二倍／一二四○倍，組成國家要素（人民、領土、政府、主權）一應俱全的台灣，除是白宮「否定」中國野心時所講的「台灣不是中國的一部分」、「聯合國第二七五八號決議文無涉台灣代表權」外，白宮並未「肯定」講明，「不是」這、「無涉」那的台灣，既未獲美國承認為主權國家、遑論建立正式外交關係的台灣，究竟是什麼？

台灣的人均所得、經濟規模、外匯存底、教育及醫療水準、《自由之家》評分九十四的民主自由度⋯，在全球評比，毫不遜色！台積電的晶圓、大立光的手機鏡頭、日月光的IC封測、捷安特的自行車等等，都是世界第一！連國境遭中國軍機戰艦嚴重騷擾挑釁的頻率，台灣也是全球第一！這樣的台灣，美國總統跟幕僚們沙盤推演，是以民主國家身分參與國際社會活動，還是以國際孤兒身分飽受國際排擠，對世界的安定和平較有作用？

保守的英國，在外相走訪中國同時，其國會下議院外交事務委員會於八月卅日挑明講：「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國」。承認台灣是主權國家，英國的下議院外交事務委員會可以，美國的眾議院外交事務委員會呢？

美國如果承認台灣為主權國家並建交，盤旋台灣上空的「疑美論」自然煙消雲散！反之，台灣如果落入共產中國魔掌，是台灣的悲劇，更是自由世界的悲劇！期待美國總統在白宮宣告「與台灣建立正式外交關係」、「台灣與美國的歷史和未來彼此交織」的時刻，早日到來！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法