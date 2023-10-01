自由廣場》國民黨確應開大門走大路

◎ 胡文琦

歹戲拖棚、令人生厭的「藍白合議題」，終究是要怎樣合？透過什麼的「遊戲規則」？民眾黨台中市黨部主委江和樹日前開直播強調要「公開透明」，更諷刺中國國民黨是一個「百年大黨」卻沒氣魄膽識，若要談「誰當正、誰當副」，最好方法就是「全民調PK」，但他聽說國民黨的條件是「不要做民調，侯友宜要直接當正」，這樣「不會太離譜嗎」？

江又說，若現在民調，柯文哲輸了沒有二話就「當副」、侯友宜贏了就「當正」，反之「柯文哲若贏了，你（國民黨）要賴皮嗎？」，太離譜，連一點最基本的氣魄都沒有。

請繼續往下閱讀...

江和樹確有其立論與實務基礎。姑不論郭台銘是否「打假球」，誠如江主委所言，若「連一個『機制』都沒有」，則民調呈現「麻花捲」的柯、侯，一個是台灣最大在野黨且握有基層組織優勢的侯友宜，另一個是「黨主席御駕親征」的柯文哲，不論怎麼做，自家黨內都會「有異見」。

正因詭譎渾沌，江和樹才先幫柯文哲「打預防針」」表示，想藍白合就是重新做一次民調兩人PK，「…如果柯文哲去選副總統，那我也不會投給他，因為我看不起他，他把大家賣掉了」。準此，無論是期待一加一能大於二的「非綠整合」，或侯友宜的「漢子『人設』」，乃至在野陣營一再訴諸的「六成多下架民進黨的『主流民意』」，國民黨確實不能「因為怕輸或怕有任何變數」，反而應該要有開大門、走大路的另類創意與氣魄才是。

（作者是前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法