自由廣場》美國政府停擺對全球經濟和金融市場的影響

◎ 蔡鎤銘

10月1日，對美國政府來說，不僅是新財政年度的開始，更是烏雲密佈的日子。國會無法達成財政預算協議，使美國政府再度面臨停擺危機，這次政治博弈的關鍵問題，主要集中在財政資金的分配及爭議重重的移民政策。不同政黨和派系之間的分歧，導致國會難以就預算法案達成一致，10月1日可能是政府關閉的最後期限，它不僅影響美國，更波及全球經濟和金融市場，造成幾種可能影響：

一、全球金融市場的不穩

美國政府停擺可能引發全球金融市場的不穩定。美國被視為全球金融體系的中心，任何對美國金融市場的干擾，都可能擴散到其他國家的金融市場。投資者可能會選擇避險，尋求避險資產，可能對股票和債券市場產生壓力。

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二、美元匯率波動

可能導致美元匯率波動。政治不穩定和金融市場的波動，通常會對國家貨幣產生壓力。美元在國際貿易和金融交易中占據主導地位，其匯率變動可能對全球貿易產生不利影響。

三、全球經濟增長放緩

可能導致美國經濟增長放緩，並可能擴散到其他國家。美國是全球最大的經濟體之一，經濟表現若不佳，可能對全球經濟增長產生不利影響。這可能導致對全球出口的需求減少，對國際市場產生不利影響。

四、資本流動的變化

可能導致資本流動的變化。投資者可能會撤回對美國的投資，尋求其他資產。這可能對新興市場國家的資本流動和匯率產生影響。新興市場可能更容易受到金融市場的波動和外部壓力影響。

政府停擺通常是政治分歧的結果，但其經濟後果可能遠超出政治範疇，長期停擺可能對金融市場的穩定性造成更大的威脅，投資者可能會選擇減少風險，導致市場動盪，全球供應鏈可能因而中斷，國際貿易可能會受到壓力，對其他國家的企業和經濟造成不確定性。

（作者是淡大財務金融學系兼任教授）

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