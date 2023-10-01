自由廣場》建設有利於觀光財的「凝視」價值

◎ 林文彬

台灣在疫情之後，今年可望達六百萬的國外觀光人次，明年更將挑戰加倍的目標高達一千二百萬人次。國家發展無煙囪工業，帶動台灣國際能見度，和新時代的觀光財，地方和中央都責無旁貸。

觀光是非常在地化的地方產業，它可以是透過社區總體營造之後的美學價值，也就是顧全社區生活所需的樣態之後，一種被發現和被驚艷的人文地產景的再現，也是一種被利用與再利用的「凝視」價值。

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前此行政院由國發會推動的「地方創生」元年，旨在繼社造之後發現、開發、創造在地的產業，吸引人口回流，更重要的是開創無煙囪工業的就業機會。

近期，小琉球的觀光客湧進萬人，一房難求，而馬祖、金門、蘭嶼與綠島，也不惶多讓，都成為吸引國人甚至外國觀光客的熱門景區。因而方便觀光客的設施與服務，著以提升當地的硬體建設和生活品質。

不過，根據琉球鄉公所統計，「烏鬼洞」的購票參訪人次卻逐年減少約百分二十。此不僅影響該鄉公共造產的收益，更影響觀光客對地方四百年的歷史認知，這才是發展觀光的最大損失。其實，未到「烏鬼洞」，等於未到過小琉球；而不知小琉球，焉知台灣史。所以，應以觀光客的角度來施設「烏鬼洞」，以「歷史博物館」的戶外情境介紹在地的歷史際遇。

克羅埃西亞享譽全球的科卡與十六湖國家公園雖大，但後者觀光客沿設計的單行棧道路線，在前段可購票搭船，後段可購票搭電動車回程，不費力地欣賞不同的天然景色，而湖區水源控制得宜，不露痕跡地保持清澈的滿水位，讓遊人觀魚賞景，驚讚連連。台灣終年適合觀光，日月潭卻飽受無水之苦，耗損觀光財源，非常可惜。又杜布羅尼克古城本身就是一座「城市博物館」，卻更有占半數景點的各式博物館隱藏其間，令人嘆為觀止。

觀光財可以被社造與創生再現和開發，也是必要的基礎建設與努力。但要確保觀光財的永續與品質，仍須以觀光客願意凝視的視野建設，營造投其所好的需求與服務，在送往迎來之間，樹立口碑，吸引千萬人潮遊台灣。

（作者是雲林縣議員，著有《78項議政白皮書》）

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