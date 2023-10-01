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自由廣場》主張強化軍備的侯友宜 如何看擋軍備的馬文君？

2023/10/01 05:30

◎ 蔡敏雄

國造潛艦「海鯤號」下水典禮，國造潛艦召集人、前參謀總長黃曙光指控有一位立委阻撓潛艦國造；前海軍顧問郭璽更直接點名，國民黨立委馬文君將潛艦國造的機密資料交赴外國，「賣國到了極點」。

馬文君長期擔任立院國防委員會委員，近年多次提案凍結或刪減潛艦預算，眾所皆知。且為杯葛潛艦國造，常常嗆國防部，更非理性叫囂，不但讓南投人蒙羞，也透露出她內心的確反對潛艦國造。

日本為了因應國際形勢，特別是中國威脅，而持續強化軍備防衛，上月底提出2024年財政年度的7.7兆日圓（約台幣1.6兆元）預算，是創紀錄的國防支出，其中不少預算著重於海軍軍力。日本雖然也有親中派國會議員，但是全體議員一致愛國抗敵，沒有人會假借監督政府，杯葛政府，行賣國之實。

國民黨總統參選人侯友宜，訪美期間投書外媒《外交事務期刊》（Foreign Affairs），暢談國防外交及兩岸政策，強調，對於北京不排除武力統一的意圖，不會有不切實際的期待，最重要的是加強台灣的國防軍備，嚇阻北京動武。侯友宜言之鑿鑿，應非討好選民之言，但對於同黨立委馬文君違背侯政策的種種舉動，卻未見侯譴責。國民黨是否要提名中共代言人列不分區立委安全名單，讓其參與國防委員會，繼續阻撓我國強化國防軍備，侯友宜若真堅持自己國防政策，應該表態反對。

（作者是診所醫師）

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