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自由廣場》賣國民代阻擋的何止潛艦而已！

2023/10/01 05:30

◎ 王文勝

可以擋潛艦，當然也能同時擋其他東西。我認識的一位退伍軍官告訴我，當年他負責承辦某單位的資訊作業車，因預算受國會監督，多次遭某黨立委不是刪除就是凍結，為了把這個案子完成，這一拖，結果害他足足遲了一年才能退伍。

還有更荒謬的，就是針對我國心戰單位的任務執行，當時也是某黨的立委把政戰局長叫去質詢，劈頭竟然直接問︰請問一下，我們軍方對中共這樣搞心理作戰，是否已經違反行政中立？

我的天！對中國解放軍進行心戰，竟然被自家立委質問「違反行政中立」，我想請問，習近平領導的中國共產黨莫非是中華民國的最大在野黨？還是要透過民主程序去問鼎中華民國總統大位的準執政黨？既然都不是！那是在違反什麼行政中立？抑或這名立委的骨子裡是認為，貴黨的意志和依歸，都是依照中國共產黨的指導，思想相通、彼此連動？有這種立委，你們又有什麼臉指責別人抹紅你們？總之，某些立委的行事風格，在軍隊中的聲名很臭，連偏藍的軍人都在罵。台灣內部有些軍火商也大有問題，有些人只有賺錢的念頭，毫無讓自己成為國防建軍大業的最強後盾的雄才大略，我建議政府，讓國防部選擇國防承包商時，將對方的國家忠誠也列入必要的思想考核，勿讓異心者染指，更要積極扶植對國家忠誠的民間國防工業。不論是陸軍、海軍、空軍、憲兵、政戰，都應該要有忠於國家、支持國軍、反共反中的企業體投入國防工業，以二戰前的日軍來說，陸軍有三井集團、海軍有三菱集團，航空隊有中島飛行機，台灣也應如此，未來台灣不只是潛艦國造，其它如單兵火箭、步槍、狙擊槍、反斬首，還有與反恐裝備、兩棲登陸車以及教練機等皆是。

至於最重要的政戰與心戰，在語言教育（比方越南語、菲律賓語）、輿情操作、對中心戰、國際戰溝等，這些都跳脫出國軍內部現今既有的軍事教育內容，而必須外包民間企業來做，並派遣老師和教官到軍校或單位，這種教學資源，難道不須特別選定反共反中的？提醒政府，在一開始的階段，就要將立場搖擺、唯利是圖、搞不清何謂「行政中立」的民間企業加入競爭，讓他們沒有機會繼續出賣國家。

（作者是退役少校政戰官，研究紐澳和大洋洲關係史。）

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