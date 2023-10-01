自由共和國》蕭良其、蕭新煌／中國侵略性愈強，促成台韓加強來往

蕭良其／美國華府全球台灣研究中心執行長

蕭新煌／總統府資政

因應中國愈來愈鴨霸和具侵略性，南韓與美、日和許多西方國家一樣，也開始公開表態對台海潛在軍事衝突的嚴重關切。因此，南韓政府提高它與華府、台北和其他志同道合國家的來往交流水準和頻率。先是前所未有地公布美韓共同聲明，首次強調兩國對「台灣海峽維持和平和穩定重要性」的關切。首爾從而認真重新思考它對區域安全課題的新方向，並擴大到台灣。

南韓政府與其他國際上志同道合國家的重新連結合作，可以說是從尹錫悅總統上任以來正式啟動。他的外交政策願景在他的選舉過程相繼提出，主旨是強化南韓的國家安全與美韓協防，同時也倡議要與鄰近的民主國家共同合作維護民主價值與利益，日本就是他企圖要改善外交關係的國家之一。

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首爾立場的轉變，也包括對台灣立場有不張揚和微妙的改變，這種改變有助於美國在建構東亞安全協防聯盟的進一步網絡化。日前的大衛營高峰會，美、日、南韓三國領袖面對面聚集一堂就是最佳明證。

此外，南韓近來更在下述三個領域加強與台灣的來往；高層聲明，國會外交和軍方交流。

高層聲明

在二○二二年五月的美韓高峰會議後一年，美韓總統接著發表聯合聲明，再進一次宣示「兩位總統重申維持台海和平與穩定」的重要性，並視之為印太安全和繁榮的關鍵因素。同月，尹總統又再公開表示「由於我國的前任政府不重視台灣問題，所以從不明白表示立場。但是台灣目前已受到嚴重關切，並已成為國際問題。我深以為宣示國際法的普世原則可對區域的和平繁榮有所貢獻。」在二○二三年四月的一個訪問裡，他甚至說「目前這些緊張是因為有一股力量想以武力改變現狀。我們身為國際社會，絕對反對。畢竟台灣問題不只是台灣與中國的問題，就像北韓一樣，它是全球的問題。」上述這些南韓高層的公開聲明，在在顯示首爾政府對於台海和平和穩定持續關切的嚴正立場。

國會外交

在沒有正式邦交關係下，南韓也加緊與台灣的國會外交。在二○二二年十二月，南韓國會副議長鄭宇澤率團，包括韓台議員親善協會會長趙慶泰議員一道來台訪問。南韓國會議員的來訪可以說是繼美國、日本、捷克、英、法議員和歐盟議會副會長連袂來台表達支持的另一波重要事蹟。

軍事交流

雖然還是相對低調，台韓之間已展開了可觀察到上升的退休高級軍官交流。在一九九二年斷交前，台韓相互交換軍官到對方訓練，韓方更派員來台灣學習政治作戰。即使斷交後，雙方仍有軍方交流，直到二○一一年，在中共施壓下才終止；韓方開始改與人民解放軍交流。然而到二○一○年代中期之後，台北與首爾的軍方互動又低調地恢復。例如，在二○一八年韓國參謀總長的資深顧問訪問了台灣，並被台灣媒體稱為雙方斷交後首次的軍方交流。最近在二○二三年五月，韓國前空軍參謀長和一位韓國國防分析研究所顧問來台與國防部轄下的國防安全研究院進行諮詢和交流。同年八月，韓國的聯合作戰總參謀長也隨美國前國防部長Mark Esper率領的大西洋理事會訪台團一道前來台灣與台方高層軍事將領交流。

二○二二年底，韓方還曾想派一位前陸軍參謀長暨國防部長擔任駐台代表，但後來改變主意，改派前韓國貿易與產業安全署長駐台，以加強所謂「美台日韓四方晶片聯盟」在半導體供應鏈問題上的協調。

「台灣有事」的南韓角色

二○二二年九月駐韓美軍司令Paul LaCamera將軍透漏要對「任何可能事故」做「應變計畫」。前司令Robert Abrams更在自由亞洲電台的訪問中，直言一旦中國與台灣開戰，美國會決定各種可能因應對策，包括駐韓美軍的任務。

雖然首爾盡全力聚焦在北韓軍事威脅和危機，但鑒於北京、莫斯科和平壤日益合作，韓國和一些盟邦已經關切對台灣有事和半島衝突恐怕一併發生的可能性。這種可能性，在以前是沒有的。一位韓國的前外交官就對Taipei Times表示，一旦台海有事，南韓不可能只提供人道援助或是撒手不管。如果駐韓美軍被派到台灣前線，北韓就會跟著發動軍事行動對付南韓。南韓不可能躲過台海戰事所受的外交、軍事、經濟影響。

針對台海有事對南韓的衝擊，韓國的國家安全戰略研究所所長在二○二三年六月美國的一個研討會上表示：「從南韓的觀點來看台灣有事，就是韓國有事，因為台灣危機包括經濟封鎖。百分之八十的進口韓國能源都經過台灣海峽。台灣海峽出事，韓國就直接會受影響。換言之，台灣有事對我們的安全至關要緊。如果台海戰事發生，美國介入，中共一定會發射飛到駐韓美軍基地，那麼將自然地導致韓國自動地參與到台海危機」。

對台灣有事的南韓民意

除了上述政治菁英的關切，南韓一般民眾也日益關心台灣的軍事危機。《中央日報》在今年八月的調查顯示，六四．五％的受訪韓國人支持南韓應直接或間接地支持美軍在台灣危機的行動，只有十八％反對南韓介入台海戰事。在上述贊成的受訪人當中，廿二．五％更支持韓美的聯合軍事行動；四二％則回應南韓應只限於在後方支持美軍作戰。

結語

基於與美國的協防條約的義務，南韓近來與台灣有愈來愈多的直接交往和互動，但雙方都保持沉默。南韓的官方立場仍然是說沒有與駐韓美軍或是美國政府討論過台海戰事的南韓角色。不過，美國前國安會官員Victor Cha認為「尹總統比它的官員們對台灣有事的態度來得直接和積極，因此就很難想像美韓之間，對台灣危機的因應措施沒有交換過意見」。

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