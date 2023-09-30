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自由廣場》質疑弊端請先搞懂資本額

2023/09/30 05:30

◎ 林靖凱

8月底，台灣民眾黨立委陳琬惠、台北市議員徐巧芯等人，公開質疑農業部，為何資本額僅50萬的超思有限公司，可以承做市值上億的巴西進口雞蛋業務？顯然有利益輸送！這項指控聽在相對熟悉公司法相關業務的筆者耳裡，有那麼一點似曾相識的感覺。2022年5月，國民黨立法院黨團曾質疑資本額僅新台幣200萬元的「高登環球生醫有限公司」，卻承接1700萬劑COVID-19快篩試劑，總計價值約16億元的採購業務，認為其中必有弊案。

真的是這樣子嗎？公司資本額的大小真的與其可承做的業務規模有直接的必然關係嗎？

首先，我們要先定義什麼是「公司資本額」，而不是依靠字面上的感覺去評斷是非。依據公司法規定，公司設立沒有任何資本額的限制，但在經濟部98年12月10日經商字第09802163450號函釋有提到，公司設立最低資本額應足設立直接費用。這意味資本額是公司設立時，投入到公司作為開始營運的第一桶金，運用在公司登記費用、租金、機器設備、必需人事費用等項目。所以資本額足以應付公司初始營運的所需資金即可，並沒有資本額愈多愈厲害這樣的事情。而資本額多寡視不同的行業類別的業態而定，貿易性質的公司無需負擔製造商品的機器設備與原料的費用，有辦公室、傳真機、網路、員工等生財要素即可營業，其資本額通常介於數十萬到數百萬之間。

其次還有一項重點，資本額並非有一筆錢一直存放在公司內部或帳上的戶頭，它會用於公司業務的開支而漸漸減少。一間公司營業一段時間，很有可能當初由股東出資的資本額資金，早已不存在公司裡面，若不斷糾結資本額的多寡，事實上並無實益。

中華民國銀行公會會員授信準則第20條寫明，授信業務依借款戶、資金用途、償還來源、債權保障及授信展望等五項審核原則核貸。銀行放款業務係就客戶所提供資料與財務報表，逐一分析借款人、借款用途、還款財源、債權確保與授信展望，資本額的高低不是評分標準。同樣地，公司有沒有能力買價值2億元的巴西雞蛋，還是著重於企業本身的人脈、經營能力、信用等條件，如果像先前的輿論一味拿「資本額50萬」一事不斷攻擊，不但牛頭不對馬嘴，也無助於釐清事實的原貌。

（作者是現職公務人員）

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