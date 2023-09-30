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自由廣場》不讓共軍長驅直入太平洋

2023/09/30 05:30

◎ 黃惟冰

台灣首艘國造潛艦「海鯤」命名下水，不僅象徵國造潛艦的重要政策已取得階段性里程碑，更為台灣的自我防衛能力注入強心針。國造潛艦專案小組召集人黃曙光指出，台灣須有足夠兵力固守巴士海峽與巴林坦海峽（巴士海峽為恆春與巴丹群島間水道，巴林坦海峽為巴丹群島與巴布煙群島間水道），讓共軍進不了太平洋，避免共軍在戰時由台灣南方或東方海域向台灣發起攻擊。至於台灣東北部海域，因緊鄰日本西南諸島，戰時可借重美日安保的防衛作戰計畫，阻絕共軍穿越宮古海峽。

事實上，除了國造潛艦，台灣也透過反潛機隊與戰鬥機隊的部署，試圖在巴士海峽與巴林坦海峽建立重層嚇阻的戰力。首先，台灣自2013年開始取得P-3C反潛機以來，就將主力部署於空軍位於屏東市的神鷗基地。其次，台灣將在2026年取得66架全新F-16V戰機，屆時也會部署於空軍位於台東市的志航基地。換言之，未來在國造潛艦加入後，搭配水面艦、反潛機與戰鬥機，台灣在這兩個海峽將具備水下、水面與空中的多維度打擊能力。若再加上目前已可機動部署的岸置反艦飛彈，更將提高共軍穿越這兩個海峽的困難度。

路透社今年八月報導，菲律賓巴丹群島省省長已證實，美軍正在就巴丹島新建一港口的事宜與菲國政府進行討論。巴丹島座落於巴士海峽與巴林坦海峽之間，未來美軍若在巴丹島也部署一定兵力，即可在戰時與台灣的海、空軍攜手聯防。

隨著航空母艦與075型兩棲登陸艦陸續成軍，共軍已透過軍演與例行遠航訓練等方式，持續累積在第一島鏈以東的西太平洋海域執行任務的經驗。目的就是要在對台灣發動攻擊時，在台灣東部或南部開闢戰線，讓台灣備多力分；同時企圖阻擋美、澳等國可能馳援台灣的部隊。因此，台灣若能固守巴士海峽與巴林坦海峽，讓共軍進不了太平洋，就可將共軍的主力拘束於第一島鏈以西，台灣不僅可將防禦主力集中於台灣海峽與台灣西部沿岸，也可讓台灣東部成為我戰力保存，及盟友運補所使用。

綜合以上，「海鯤」及後續國造潛艦未來將承擔的重責大任，以及在台灣防衛拼圖中扮演的關鍵角色，即可一目瞭然。

（作者從事公共服務業）

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