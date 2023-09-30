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自由廣場》本性難移的柯文哲

2023/09/30 05:30

◎ 徐嘉欣

民眾黨總統參選人柯文哲，日前在台灣女董事協會論壇致詞，說他過去在醫院當住院醫師時，他們「抽籤一定不要跟孕婦同一組」，若孕婦請產假時，都是他在值班。柯文哲這番言論，分明在歧視孕婦，筆者想問柯文哲，如果沒有孕婦，怎麼會有你柯文哲這個人？對孕婦要心存感恩而非鄙夷啊，何況柯文哲是有太太有孩子的人哪。

況且現在少子化嚴重，政府想方設法要催生，祭出許許多多的福利政策，無非就是希望能夠提高出生率，增產報國，而柯文哲這番話，無疑地就是在扯政府的後腿。不管柯文哲團隊的解釋是什麼，這些話聽來，就是在歧視孕婦，如果一個人心裡沒有這麼想，又怎麼會說出這樣的話？

柯文哲瞧不起孕婦，但孕婦可是增產報國的大功臣。人口是國家組成的基本條件，人口的多寡也將影響到國家的各種能力，所以說孕婦居功厥偉，柯文哲非但不感謝孕婦，還反過來看不起孕婦，是可忍孰不可忍。

大家都知道懷孕很辛苦，生孩子更是生死大關，否則也不會有「生贏燒酒香，生輸四塊板」這樣的說法，所以對孕婦應該要有基本的尊重，不要口無遮攔，不要想說什麼就說什麼，「惡語傷人六月寒」，讓人聽了非常不開心，柯對女性的歧視，讓筆者覺得非常不行，也害怕一旦他登上大位，女性該何去何從？

（作者是文字工作者）

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