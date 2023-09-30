自由廣場》民眾黨的問題在柯文哲身上

◎ 愚工

民眾黨近期遭爆地方幹部染黑染黃、新竹市長高虹安詐領助理費案及男友干政等爭議，黨主席柯文哲27日寄給全體黨員一封email內部公開信，提出6點黨務革新做法：一、全面清查黨籍幹部。二、嚴格把關幹部任用。三、核實申請入黨門檻。四、健全黨務防腐機制。五、強化教育廉政規範。六、檢討現行助理制度。

柯文哲這六項，與中共江澤民1989年7月上任時提出的《關於近期做幾件群眾關心的事的決定》七件堪比擬。七件事是：一、進一步清理整頓公司。二、堅決制止高幹子女經商。三、取消對領導同志少量食品的「特供」。四、嚴格按規定配車，禁止進口小轎車。五、嚴格禁止請客送禮。六、嚴格控制領導幹部出國。七、嚴肅認真地查處貪汙、受賄、投機倒把等犯罪案件，特別要抓緊查處大案要案。

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諷刺的是，中共官場貪腐成風，如今蔚為社會文化的核心元素，其實正是在江澤民時代紮下的根，這項文化正好被習近平用來當作掩護整肅異己的遮羞布，十多年來習近平就是打著肅貪的大旗整肅異己、清洗軍隊。

令人瞠目的是，民眾黨創建不過短短四年，居然就和百年的中國共產黨有同樣的沉痾，套用共產黨的話，究問題的「根子」就在柯文哲，也就是「君子之德，風。小人之德，草。草上之風，必偃。」的道理，用俏皮話說就是「甚麼人養甚麼鳥」。柯文哲若真心要從嚴治黨，其實不必如此大張旗鼓，正心修身，嚴以律己，明確自己對高虹安惡行的態度，自然就能風行草偃，不必學共產黨「敲鑼打鼓做改革」的套路。

（作者從商）

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