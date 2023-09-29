自由廣場》提防「Covid-19+」橫空出世

◎ 冼義哲

在晶片戰爭落下風、暗殺風聲四起、經濟情勢悲觀的內憂外患下，習近平很可能因「蝙蝠女」石正麗的所作所為而面臨更嚴峻的困境。日前香港《南華早報》指出武漢病毒研究所的石正麗及其團隊在今年七月於英文期刊《新興微生物與感染》發表新論文，警告全球「必須做好冠狀病毒再次爆發的準備」，把各國公衛界嚇出一身冷汗。

儘管該論文中，石正麗團隊試圖以各種方式混淆視聽，但論文見光的時間點卻透露不尋常警訊，該論文在英文期刊發表是今年七月，卻直至本月中下旬才在中國境內引起關注，且最先報導此論文的就是由中共操控的南華早報；無獨有偶，在此一週前，世衛組織（WHO）「正好」書面去信北京要求提供更多關於Covid-19起源的資訊，同時準備派出第二批專家組進入中國展開病毒溯源調查。

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親共媒體怎會自主公布石正麗團隊的最新研究成果？若依過去SARS與Covid-19兩大疫情的處理模式，及一直以來的信用表現，隱約感覺紅媒自主公布的動作，在很大程度上說明中南海極有可能已經「發現了一點什麼，甚至預感將會大事不妙，卻又因為政治因素而不便明講，但還顧慮未來恐被質疑進行人工合成病毒等實驗」，因而選擇先說先贏。

藉由自主先行發布警告，為日後萬一出現新一輪的病毒大爆發來「打預防針」，做預防性的切割責任，以免在外交與國際政治場域落入更不利境地，這是從種種跡象拼湊，而能窺見的「最合理答案」；這就是為什麼「WHO對中國提出第二次病毒溯源調查的要求」和「石正麗團隊公開發出警告一事登上紅媒版面」兩事的時間點幾乎一致，而令人無法樂觀期待它只是巧合。

此時再看世衛秘書長譚德塞對中國提出二次病毒溯源的調查要求時說的那句「只有世界都知道了Covid-19病毒的起源究竟是怎麼回事，才有可能阻止下一個病毒的傳播」，自然明白全球各國公衛界何以嚇出一身冷汗。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）

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