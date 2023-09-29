自由廣場》日班護理人員的畸型排班

◎ 陳宏煇

報載，民進黨主席賴清德在中常會呼籲行政院積極調整護理人員的薪資待遇，尤其是大夜班及小夜班，更應該優先匡列預算給予加薪，對此行政院已規劃自明年度起將以健保總額專款專用編列發給小夜班及大夜班的護理人員，每班有四百元到一千元的獎勵。賴副總統體恤護理人員，能為護理人員設想，讓人感動。

內人是護理人員，在醫院輪值三班，多數是早上七點上班、下午三點下班，有時須輪值小夜班及大夜班，雖然白班較為正常，但醫院為節省開支，常要求白班護理人員上兩頭班（亦即早上七點上班、中午十二點休息，下午三點上班、晚上六點下班），或中午十二點上班、晚上八點下班的畸形班，以規避加班費的發放。另外，假日還會輪值ON CALL班（不列入上班時數，有CALL到都檢查醫院才算上班時數），全家只能待在家裡等待電話，無法安排外出休閒活動。

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筆者認為，多數醫院的小夜班及大夜班都有專人會包班，因包班後上班時間較固定，不用再輪值三班，或是兩頭班、畸形班等怪異班次，一旦小夜班及大夜班加發獎勵金，大多數的護理人員更會往小夜班及大夜班去包班，因雖然犧牲平日與家人相處時間，但假日不用輪值ON CALL班，就可與家人外出旅遊，且薪資較高、事情也比較少，屆時白班缺人將更為嚴重。

筆者建議，所有護理師不論白班、小夜或大夜班都應該一視同仁調整薪資，提高薪資讓醫院補足護理師，才能避免醫院為節省開支而有兩頭班、畸形班及ON CALL班等壓榨護理師的離譜班表。

（作者為大學的生輔人員）

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