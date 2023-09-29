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自由廣場》台灣需要主張台灣獨立的本土在野黨

2023/09/29 05:30

◎ 吳欣岱

台灣民意基金會在今年（二○二三）八月的民調，顯示國人支持台灣獨立的有四八．九%。台灣民意基金會的問法是『台灣獨立』或是『兩岸統一』的直球對決，沒有「維持現況」的選項。

除了因為問法而呈現出的統獨支持率之外，從台灣民意基金會民調還可以延伸討論，認同台灣獨立的人有近五成，為何民進黨的政黨支持度沒有五成？筆者認為主因有三：

1.「只要有在努力，在某人的故事裡也會變成壞人」

民進黨作為執政黨，在政策的走向和資源分配上不可能做到一百分，而這扣的分數，會讓某些特定的人就是投不下去。如年改、如醫療，這是民主國家的常態、結構性硬傷，無法避免。

2.認為民進黨喊台獨喊假的，柯文哲就是這樣操作。

這也是執政黨必須在國際間保持穩定、維持現狀的不得不，我能理解。但我們仍然需要一個沒有這樣包袱的政黨提出更明確的路徑，對於認為台灣還不是一個國家的人提出如何通往建國；對於認為台灣已經是一個國家的人提出如何解除中華民國殖民遺毒。

台灣基進在這邊就能提出更明確「通往台獨」或是維持獨立同時解殖的政治宣傳。

3.許多人沒有意識到，投給藍白可能改變台灣的現狀，而這也是基進不斷在努力呼籲的。

最簡單的例子就是国民党（中國黨用簡體）勢力不斷在談的「和平宣言」。一般人或許沒有意識到，在傳統的戰爭定義下，現在就是和平的狀態，如果還要多簽一份宣言還「交換」和平，那我們給出去的就是我們的主權。

我們與本土派支持者溝通時，始終直面「統獨、戰爭」議題，因為這是台灣大選最重要的命題。若放任藍白在內政民生議題以「雞蛋」裡挑骨頭的態度去渲染下架執政黨氛圍，在親中的三隻小豬利益整合後，我們還有什麼餘裕去抵抗這樣的勢？

所以，讓我們以及懷抱上述心聲的支持者，一起拉回話語權。我們對執政黨的監督、要求回應，是我們對台灣的願景與期待，並非如藍白是惡質的政治操作。

讓台灣基進好好擔任堅定本土在野黨的角色去批判、去挑戰國防、民防、認知作戰等各種議題上的缺失，讓基進說出轉型正義未竟之事，讓基進用我們最大的努力去喚醒真正重要的議題。這才是民主國家的正常監督：本土派執政對本土派在野，在追求更進步、更正義的路上，我們不用擔心失去國家、遭受併吞。

（作者為台灣基進台北黨部主委）

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