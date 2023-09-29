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自由廣場》不懂「艤裝」的國防立委

2023/09/29 05:30

◎ 于則章

在國人引頸盼望下，首艘國造潛艦「海鯤號」終於如期在九月廿八日舉行命名下水典禮，這原本是一件值得全體國人共同慶賀的大喜事，中國國民黨立委馬文君卻在前一天於政論節目《少康戰情室》質疑「海鯤號」還有電池和桅杆沒有裝上去，又說據她所知，海鯤原定明年五月下水，這些裝備甚至都還沒有運到國內，按期程是明年才會到，卻硬要在九月廿八日下水，不是大內宣是甚麼？馬文君還在臉書批評「蔡總統將潛艦視為她個人歷史定位的重要標的，所以急著命名下水，還要安排親近媒體受訪造勢，說穿了，就是怕被真正專業軍媒記者質疑。」

事實上，船艦下水並不是完工，而是船體結構已經完成大部份，通常只要船身的主結構已可浮在水面上就可下水，接下來再進行各種設備與武器的安裝，這在造船術語稱之為「艤裝」，之所以要這麼做，是因為船艦動輒幾百噸、幾千噸，若把全部的武器裝備都安裝上去後，恐怕無法安全下水，諸如戰鬥艦、航空母艦、巡洋艦等數萬噸大型船艦，甚至是只完成船身就舉辦下水典禮，上層建築則等下水後才逐步安裝，而船隻下水後漂浮在水面安裝各種設備，才能完全掌握在水面上能否保持平衡與正常運作，並隨時進行調整。直到所有的武器設備都安裝完畢，還要先進行「廠試」後，接下來才進行「公試」，確認一切性能都符合契約的規範，才能交船。

馬文君連這種常識都不懂，若她懂卻仍作此質疑，那就是故意抹黑造謠，才會拿第一艘國造潛艦的電池與桅桿暫不安裝來大作文章，記得2021年在立法院提案要凍結潛艦國造預算三十億元的人就是她，那次失敗後，如今又藉抹黑造謠來打擊台灣好不容易才剛萌芽的國造潛艦工業，不知是何居心。

（作者為公務員）

編按：「艤」是讓船靠岸的意思，「艤裝」是指「船靠岸裝配」，在造船工程上泛指裝備船以外的各種設備，諸如各種航海儀器設備、電動機，及繫船、裝卸、救生、通風、空調、消防、冷藏、管路設備、室內裝潢等。艤裝通常在船殼建造完成、下水後，靠在岸邊進行，一般而言，船隻命名下水後，還須經過艤裝才算完工，完工後再經測試合格才可交船。

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