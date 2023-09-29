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自由廣場》中秋烤肉製造空污毒害

2023/09/29 05:30

◎ 鄭愛柔

前晚我一踏進健身房接待處，就聞到煙熏味，我使用踩階梯和上臂重訓過了三十分鐘，味道沒有減少，就去櫃檯詢問，原來是主管和員工就在旁邊的陽台烤肉！

我感到傻眼甚至憤怒的是：難道你們不知道煙燻味道含有PM二．五，難道不知道有多少人在旁邊運動，正大口呼吸著這樣的有毒空氣！你們還有肉可以吃，我們卻花錢來吸毒氣!我向副理用LINE抗議，得知她也在烤肉，我要求請立刻停止，她卻回說：我們一年只有一次，請你體諒！我發覺，同時在運動的其他人，似乎也若無其事，好像這些味道在這時節很正常，好罷，我們就一起吸吧！享受中秋節！

曾幾何時中秋烤肉成「台灣特有種」

中秋節成為華人的民俗節日，有千年來嫦娥與后羿的民間傳說，月餅也有元朝的歷史典故，至於烤肉，卻是近四五十年才發展出來！可見一種文化可以透過某些巧合而逐漸形塑，這些巧合包括：台灣原住民原有烤肉（乳豬）的文化、當時經濟起飛帶動休閒活動增多、味全、萬家香和金蘭烤肉醬的上市與大量廣告（一家烤肉萬家香）、新竹鍋爐器材外銷停滯改為強力內銷.....，即使二○一三年有前副總統呂秀蓮基於環保和健康原則，在臉書批評「中秋烤肉是最愚蠢的過節方式」、又有二○一四．八．二十七經濟部臉書的宣導海報：「去行天宮拜拜都不燒香了，今年中秋你還要烤肉嗎？讓我們一起為減碳盡一份力」。然而，最終中秋烤肉仍成為全民運動，以至於出現「不要讓嫦娥笑我們髒」的呼籲，只為維持基本環境清潔。（陳峻誌 二○一六興大的中文學報四十期）

國內肺癌專家—臺大胸腔外科黃培銘博士，於九月十七日在台北神召會演講指出，肺癌已成新國病!男女的發生率都居第二位，而死亡率卻是第一。更可怕的是，台灣近十年的肺腺癌人數倍增!肺癌死亡人數約占癌症死亡數的四分之一，因察覺時多已是晚期，所以，肺癌是健保給付最多、存活率最低的一種疾病，而死者年齡介於四○—七十五歲之間，讓國家社會痛失許多生產者或勞動力！而肺癌與空氣汙染相關，演講中指出台灣社會必須正視「燒金紙」和「烤肉文化」的嚴重後果。

從我前晚的事例看來，連號稱重視健康的知名運動品牌，其主管和員工都公然無視於使用客戶的健康與呼吸權，硬是堅持要中秋烤肉，而客戶也沒人想抗議，就知道國人對於烤肉、燒金紙這種毒害已是習以為常了。

（作者為文化與文字工作者）

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