社論》潛艦國造展現自我防衛決心

國防自主最關鍵指標的潛艦國造，昨日迎來重大成果，蔡英文總統出席於台船高雄廠區的下水典禮，命名為「海鯤軍艦」，並進行擲瓶儀式。(中央社)

國防自主最關鍵指標的潛艦國造，昨日迎來重大成果，蔡英文總統出席於台船高雄廠區的下水典禮，命名為「海鯤軍艦」，並進行擲瓶儀式。我國第一艘自製潛艦下水後，將展開測試，預計明年底交予海軍。目前國軍現役兩艘劍龍級潛艦，加上國造潛艦，二○二五年將有三艘成軍。潛艦國造從無到有，在這七年多歷經風雨，執政者的堅定決心，執行團隊克服萬難，終於締造歷史，這是我們國家光榮的時刻。

台灣是海島國家，在海疆防禦上，水下作戰兵力至為重要，也刻不容緩。但現在具備戰力的只存兩艘潛艦，而且是荷蘭在一九八○年代出售台灣的劍龍級潛艦，服役超過三十五年，面對中共海軍迅速擴張，已難因應作戰需求。事實上，從李登輝、陳水扁時代開始，政府即爭取洽購潛艦，但因美國政府已轉向製造核動力潛艦，難以再開傳統動力潛艦的生產線，這是我們取得新潛艦的最大障礙。馬英九時代持兩岸休兵立場，則交了八年白卷。直到二○一六年蔡總統上任，交付命令給當時的海軍司令黃曙光，全力自製潛艦，披荊斬棘終於走出一條路。

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為了國防自主，蔡總統推動國機、國艦等國造計畫，其中，潛艦國造是建構不對稱戰力的關鍵指標，有助於嚇阻中共航艦作戰群在台灣東部外海執行封鎖作戰。同時，也能厚實我們的軍工產業。而這樣的構想要能真正落實，並不容易。潛艦國造的四九三億元預算，即引來軍火商、代理商的角力，有人形容三軍裡頭「海軍最為聰明」，即在批評當年拉法葉艦軍購的巨額佣金弊案，重創國軍尤其是海軍的形象。潛艦國造期間，亦出現各方掮客勢力，有的推銷裝備，有的推銷他國潛艦設計圖，想用獨攬生意來上下其手。執行本案的潛艦國造小組召集人黃曙光果斷要求，全案商源不經代理商、軍火商等，直接與原廠談判，另在裝備選擇至少三家，而且美國角色不能缺席，藉此帶動歐美國家廠商參與意願。

避免重蹈覆轍流於弊端，又要頂住諸多牛鬼蛇神，這非常不容易，但也說明事在人為。黃曙光曾提及，潛艦製造過程不接受任何軍方長官、民代、官員等關說，避免執行壓力。他舉例說，「有一個立委一直在搞」，在他明令要求下，該立委就碰不到。黃甚至說，「不要以為國內軍火商不會賣國」，不會去破壞國軍建案。有一家廠商沒標到，「就把資料丟給中共大使館」，讓中共回頭找對方國家進行施壓。國安學者亦透露，造艦期間仍風風雨雨，包括疫情影響、軍火商介入、中國施壓禁止他國給予輸出許可等，例如土耳其原欲售予台灣魚雷誘標系統，因中國壓力而作罷。

區域情勢上，台灣強化潛艦的防衛戰力，亦是扮演區域穩定的角色。台灣在第一島鏈的重要戰略地位，無需贅言，這是中共亟欲吞併的真正原因。共軍要突破第一島鏈到西太平洋，除了走宮古群島外，另一路徑是走巴士海峽與巴林坦海峽，近年中共機艦侵擾，這幾處的海空域最為頻繁。我們的潛艦，未來主要部署在這相關海域裡，將以其隱密、奇襲且能廣袤海域裡長期獨立作戰等特性，對共軍的航母戰鬥群，造成戰術性的嚇阻作用。這也是與美日等盟邦的協同作戰，形成第一島鏈防衛作戰態勢，並維持海上交通等。日本新任防衛大臣木原稔就任後即前往宮古島與石垣島視導自衛隊基地，強調要持續強化西南群島防衛能力。昨日下水典禮，美國及南韓駐台代表、日本駐台副代表觀禮。說明面對中共的軍事威脅，民主盟邦須共同因應。

現在，潛艦國造完成第一艘原型艦，這是我們國防發展的重要分水嶺，除了展現我們的軍工業能量，亦說明台灣可以扮演更多的區域角色。中共在印太地區張牙舞爪，周遭國家同感警惕並緊密合作，猶如各自張開雙臂，相互牽手緊握形成圍堵鎖鍊。我們正在籌建的潛艦部隊，正是為了鞏固這樣的鎖鍊作用。第一艘國造潛艦建造時間雖較長，但後續艦規劃，因學習曲線之故，時間與成本可望大幅下降。這次原型艦有四十％自製率與約近一百家本土廠商參與，未來將能挹注更多的國內生產，也創造更可觀的商機。蔡政府在執政最後一年，交出歷史性的國防成績單，軍方認為若要擁有足以抗衡的戰力，需有十艘規模的潛艦部隊，除了兩艘現役與國造原型艦，未來尚需籌建七艘。艱鉅的工程，還有賴下屆政府能接續重擔。

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