新聞線上》高虹安令新竹人不安

記者陳杉榮

新竹市長高虹安真是個政壇奇葩，提拔她的柯文哲還在袒護她，只能說台灣人真是厚道。高虹安在立委任內涉嫌虛報助理費，被依貪污罪嫌起訴後，新竹風城也開始瘋狂連環爆。檢察官出身的副市長蔡麗清「被去職」、不配合市長男友的文化局長錢康明「被去職」，高虹安和建商千絲萬縷的網絡交織，陸續被民代和名嘴揭露，質疑利益迴避問題，真不知跑法院之餘，高市長是否還有餘力經營市政？

高虹安虛報助理費，以權勢壓榨助理，經檢察官起訴，法院週一審理時，國會辦公室前主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷等三人都公開認罪，向法官申明「浮報助理加班費均由高虹安決定」。誰都清楚，吃上官司的三位助理都是「受害人」；幾十年來，立法院的國會助理來來去去，總人數不下萬人，類似高虹安這般剋扣助理、壓榨助理的情形，的確非常罕見，立法院早已議論紛紛，相信法院會做出適當的審判，還給受害助理一個公道。

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助理費貪污案起訴後，新竹市政府也開始「內爆」，始作俑者還是高虹安市長。副市長蔡麗清和文化局長錢康明「被去職」開了個頭，蔡麗清曾任檢察官，一般認為高當初邀蔡出任副市長，是借重蔡的法律專業要來找高所聲稱的「大秘寶」，以入前市長林智堅棒球場工程案於罪。然而高就任迄今，林智堅的棒球場「大秘寶」僅是一場高個人的政治秀，查無違法事證。既然不能叫蔡副市長羅織林前市長入罪，只好叫蔡走人了！

更妙的是文化局長錢康明，「被去職」的他未演先轟動，讓這齣「新竹風雲」高潮迭起。錢康明舉證歷歷，點名高虹安男友「地下市長」李忠庭干政，竟然叫他去職，接續又爆李跨年晚會喬事未遂。錢康明還預告，高虹安的豪車豪宅只是開始。果不其然，寡婦樓都更、民主段都更，種種涉及利益迴避和對價關係的質疑如潮水般湧來，曾經是柯文哲標榜改變台灣政治文化的新竹市，成為最被質疑官商勾結的所在。

各級民代詐領助理費虛報助理費涉貪被起訴判刑入獄的案件非常多，高虹安的助理群幾乎都認罪，高想脫罪極為不易。依照地方制度法第七十八條規定，縣市長涉嫌犯貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，必須停職。高虹安涉貪被訴，已經讓新竹市陷入一種不安的狀態。提拔他的柯文哲，難道不須對高的行為付出代價？高的另一個老闆郭台銘一副局外人的樣子，還勉勵高「人在做，天在看」。其實郭董少說一句話，不只天在看，全台灣人都在看！

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