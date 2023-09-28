自由廣場》歐盟對中投資的困局及解方

◎ 張孟仁

歐盟於今年一月通過的「外國補貼條例」對中國啟動了電動車反補貼調查，且時間就在歐中經貿高層對話的十天前，不留見面的情分。儘管歐中會後成立副部長級的貿易溝通管道，但不見歐盟對調查的鬆口，甚至不排除調查從中國出口的特斯拉、擁有瑞典Volvo的中資吉利集團。歐盟似乎硬了起來，何以致此？歐盟該如何從依賴抽身？

此次，歐盟有別以往，對中貿易赤字攀升，加上體悟到中國競爭者益加壯大，而有了面對的覺悟。歐盟貿易專員開始劃出界線，指出歐中的道路正臨分界點，可以選擇一條走向互利之路，也可以選擇一條逐漸疏遠之道。歐盟正如內部專家所建議，歐洲共同市場偌大，面對中國可有所本，不應畏懼。

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儘管中國不滿，歐盟明確表示不會脫鉤只會去風險，並主動要求中國「可以做很多事情」來幫助降低風險認知。歐盟細數了歐盟企業受訪者不滿中國長期以來缺乏公平競爭以及商業環境的泛政治化；中國在烏克蘭戰爭中加強與莫斯科的關係；中國今年頒布的新版對外關係法、修訂的反間諜法、「數據出境安全評估辦法」都會增加外國公司在中國的風險。

反觀日本歷經二○○八全球金融海嘯、二○一一大地震、二○一二中日撞船紛爭、二○二○新冠疫情打亂供應鏈、近期的核廢水，仍致力於減少對中國的依賴。美企也因近年美中貿易緊張，四十八％的美企表示將減少或延後今後對中投資計劃。但歐盟羅列諸多風險卻仍垂涎中國市場，盼北京回頭，或許歐盟自詡為中國摯友，不至於走上美日一途。

歐盟前一陣子才盤點過對中國的依賴程度，不管是稀土達九十八％或太陽能板、電動車電池，或其他關鍵東西的對中依賴，至二○三五年都暫難翻轉。此次歐盟出口大宗的汽車製造業強項，也將逐步因電動車價格不敵中國而遭滅頂。美日面對不穩定的國安依賴、經濟脅迫風險，早就著手分散經濟投資而轉往東南亞，加大投資東協、越南、印度。除了多樣化投資，歐盟先進立法、創新、反補貼都須多管齊下。但歐盟尤其德國仍鍾情於大市場，忽略這個大市場可能隨時翻臉不認人，也忘了過度依賴俄羅斯的代價。最危險的是大量的投資競爭者還會瞬間塑造出吞滅自己的對手，歐盟後知後覺與否，正面臨考驗。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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