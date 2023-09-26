自由廣場》【鏗鏘集】看破習近平的手腳

◎ 王景弘

二戰末期駐防台灣的日本神風隊飛行員大達一雄，在回憶錄中記述出八次任務，卻因為找不到美軍艦隊，而未能以一機換一艦殉國，最後還在焦慮與恐懼中等待出擊，戰爭已經結束。

七十八年後，在台灣的國防部長邱國正証實，中國航母山東號艦隊，經台灣南方六十浬處海域進入西太平洋演訓，同時福建大埕灣地面部隊軍情異常；日本防衛部也透露八艘中國軍艦通過宮古海進入大平洋。

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大達的神風隊如果是活在現在，他不會找不到目標，而現代也不需要神風隊，無人機與飛彈比神風隊更精密，更具威力—軍事大國俄羅斯的黑海艦隊旗艦和艦隊司令部，便被烏克蘭飛彈炸毀。

台灣的中國同路人死腦筋，還在當中國爪牙，呼應對台灣文攻武嚇，把最文明的自由選舉，說成是「戰爭與和平」的選擇，連台灣要呼吸都說是挑釁，會惹流氓不高興，沒命的喊反戰，用苟安的和平包裝棄械投降。

邱國正「實情實報」，還指出山東號可能是扮演假想敵角色（美軍航母戰鬥群），但中國的「人民解放軍」如果頭腦還清醒，應該聽得心驚肉跳。山東號航母群的位置與動向，和地面部隊及飛彈部隊軍情會被精確掌握，入侵台灣保証慘敗。

航母只適合遠洋作戰，打了就跑，用來攻擊台灣，只會成為無人機和現代飛彈的標靶。中國與其同路人吹牛它有阻止美軍馳援的拒阻能力，但中國是侵略者，而台灣四週環海，要渡海入侵，精密飛彈對防衛者更有利。

中國問題重重，拜登便酸習近平「已被經濟搞得手忙腳亂」，沒有能力犯台。其實習近平方寸更亂：他要把胡錦濤架出人代會場，把外交部長、國防部長、火箭軍司令全加整肅，現在軍情動態也被看個精光，習近平已被看破手腳！

（作者為資深新聞工作者）

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