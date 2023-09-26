自由廣場》網紅也是媒體

◎ 張約翰

在YouTube超過百萬訂閱的網紅錫蘭，十七日一則《台灣媒體的下限能有多低？》影片，點名批判帶頭對他進行負面且不符事實報導的新聞工作者與媒體，截至筆者為文時已超過二百五十萬次觀看，並在社群平台引起許多討論。

錫蘭因為一半的中國血統，加上對台灣的社會問題批判犀利尖辣，因此有些意識型態較極端的人，一聽到他的中國口音，就反射性的給他貼上負面標籤，不去思考他所提出的問題。這些位於意識型態光譜端點的政治腦粉，也是互動與黏著度較高的閱聽人，因此自然會有媒體與新聞工作者為了經濟甚至政治利益創造迎合這些人的內容；再加上新聞媒體社群部門總有些人喜歡偷懶洗稿，一家烤肉萬家香，錫蘭會成為新聞媒體關注的對象，並非偶然。

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其實錫蘭不是第一次批判台灣的新聞媒體環境，而這次爆紅的影片中提出的問題，例如新聞的基本是真實、新聞應該與公共利益相關、閱聽人應站出來阻止媒體沉淪、新聞媒體與工作者應受到問責等，也都不是新的議題，而對錫蘭這些問題，更有許多值得敬重的媒體與學界前輩表達看法提出建議，因此筆者不再多談。筆者關心的是，過去我們曾經有傳播學生鬥陣、媒體改造學社等媒改團體，為什麼今天再次引發社會關心新聞媒體問題的，是一位YouTuber？

隨著用戶生成內容（UGC）的社群平台與行動載具成為生活中不可或缺的一部分，YouTuber甚至Podcaster的影響力早已與傳統媒體並駕齊驅，而且社群平台與傳統媒體互相滲透，網紅上電視開節目、電視節目開YouTube頻道都是常態，內容與目標用戶／閱聽人的區隔愈來愈不明顯，社群用戶也成為內容傳播過程的節點。因此，今天引發媒改話題的是網紅而不是媒改團體，只不過是內容傳播的路徑變化的結果。

然而如果我們對社群平台的認知仍然停留在僅是個人私領域娛樂用途粉絲經濟的階段，那麼新聞媒體的問題只不過是發散到新的平台而已，不會收斂。一個知名網紅對社會的批判會成為媒體關注焦點，甚至讓媒體發布聲明回應，正好說明網紅擁有不輸媒體的影響力。因此YouTuber、甚至講極端一點所有分享內容的用戶，都該負起媒體責任，知名網紅應背負的媒體責任，更不比傳統媒體低，需要用一樣的標準檢視。

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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